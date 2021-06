Le directeur juridique de Sonos exhorte le Congrès à «agir rapidement» sur les lois antitrust

Le directeur juridique de Sonos a témoigné lors d’une audience antitrust aux États-Unis cette semaine concernant Google et Amazon.

Tile, Spotify et Match Group ont témoigné lors d’une audience similaire tenue en avril. L’audience de cette semaine était intitulée « Protéger la concurrence et l’innovation dans les technologies domestiques ». Au cours de l’audience, le directeur juridique de Sonos a exposé certaines de ses préoccupations concernant des concurrents comme Amazon, Google et Apple.

Le directeur juridique de Sonos, Eddie Lazarus, affirme que l’ouverture de la plate-forme est la clé du succès des tiers.

“Notre succès repose en grande partie sur l’élévation de l’idée d’une plate-forme ouverte facilitant le choix du consommateur plutôt que sur une expérience de jardin clos”, a déclaré Lazarus lors de l’audience. C’est un argument que Spotify a avancé en avril contre les règles du système de paiement d’Apple.

« Les clients de Sonos peuvent choisir le contenu audio à lire sur nos systèmes parmi plus de 100 services de streaming, notamment Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Amazon Music et YouTube Music de Google. Ils peuvent également choisir entre l’un des deux principaux assistants vocaux, Alexa d’Amazon et Google Assistant. De plus, nous fournissons ces services en mettant fortement l’accent sur la qualité et la confidentialité, en nous concentrant sur l’utilisation des données des clients pour améliorer leur expérience plutôt que sur une monétisation agressive. »

Lazarus soutient que des réglementations sont nécessaires pour éviter que chaque maison intelligente ne soit contrôlée par l’une des rares entreprises dominantes. « Les consommateurs se retrouveront canalisés dans les écosystèmes cloisonnés d’un Google ou d’un Amazon dans une dynamique d’auto-renforcement de la domination alimentée par le réseau », fait-il valoir devant le sous-comité.

« Dans un scénario alternatif, une loi antitrust et un niveau d’application remaniés élargissent les règles du jeu. Le deuxième avenir est celui dans lequel des entreprises comme Sonos et d’innombrables autres innovent et proposent de nouvelles expériences aux clients. Une multitude d’entreprises rivaliseront sur la base des mérites de leurs produits et services, les meilleures idées se hissant au sommet. »

Lazarus souligne également à quel point les offres d’Apple d’ouvrir son assistant virtuel Siri à des tiers sont trompeuses lors de l’audience antitrust.

« Apple n’accordera de licence à Siri qu’aux entreprises qui utilisent le HomePod comme hub central pour se connecter à Siri. Ainsi, Apple conditionne l’interopérabilité avec Siri aux entreprises qui placent un produit Apple compétitif à côté du leur. »

Sonos n’est pas seul dans cet argument. Tile dit que les nouveaux AirTags d’Apple sont destinés à tuer son entreprise. Spotify a fait valoir que seul Apple avait accès aux commandes vocales pour la musique, ce qui a réussi à ouvrir Siri à des tiers. Sonos demande aux législateurs d’agir rapidement, affirmant que “les investisseurs en capital-risque répugnent à investir dans des startups qui dérivent trop près de la” kill zone “par les plates-formes dominantes”.