Le directeur juridique de Spotify vient de publier l’éditorial le plus stupide contre Apple – .

Alors que le procès très médiatisé Epic Games v Apple entrait dans sa troisième semaine lundi – avec des dirigeants clés d’Apple maintenant sur le stand, comme l’ancien directeur du marketing d’Apple, Phil Schiller – le directeur juridique d’un antagoniste Apple complètement distinct a décidé que ce serait le cas. être le moment idéal pour publier une chape contre le fabricant d’iPhone. Cet article a pris la forme d’un éditorial dans le Wall Street Journal, pour être plus précis, et il reprend certaines des mêmes accusations liées à la concurrence et au comportement prétendument monopolistique qui sont également contestées dans le procès Epic Games devant un tribunal fédéral en Californie.

Le différend, dans cette affaire distincte, se situe entre Apple et Spotify, et l’auteur du commentaire WSJ est Horacio Gutierrez, directeur juridique de Spotify. Qu’il suffise de dire, cependant, que pour quiconque a suivi sa carrière qui comprenait un passage chez Microsoft avant de rejoindre Spotify, son commentaire récemment publié selon lequel Apple est un «tyran impitoyable qui utilise sa domination pour entraver ses concurrents» est susceptible de sonner, enfin, assez riche compte tenu de la source.

Vous pouvez lire son commentaire complet, intitulé «Le ver monopoliste chez Apple», ici. Mais soyez prévenu, la seule chose vermoulue et pourrie concernant cette Op-Ed est l’odieux sentiment de grief qui imprègne beaucoup trop d’entreprises, Spotify inclus, une fois qu’elles se rendent compte que les règles d’Apple en bénéficient, attendez, Apple, au lieu d’offrir une charité à les entreprises qui bénéficient de l’écosystème d’Apple.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire dès le départ, même si cela n’a pas d’importance pour trop de gens – ce n’est pas écrit par un apologiste Apple. J’ai des problèmes avec plus d’un des services de l’entreprise et je n’ai aucun problème à utiliser avec plaisir les offres concurrentes comme alternative. Je ne suis pas ici pour louer tout ce que fait Apple, et son application Podcasts en est un bon exemple. Je ne suis pas le plus grand consommateur de podcasts au monde, car il n’y a vraiment qu’une seule émission pour laquelle je suis un fidèle inconditionnel, mais j’ai néanmoins trouvé que l’expérience utilisateur offerte par l’application Stitcher était bien supérieure à l’offre d’Apple. Ce n’est pas grave. Vous choisissez la meilleure chose pour vous et vous passez à autre chose.

Revenons maintenant au commentaire de Gutierrez contre Apple, qui, comme nous l’avons noté, est assez opportun car il intègre certaines des mêmes questions faisant l’objet d’un litige dans l’action en justice d’Epic Games. Premièrement, il réitère le bœuf de longue date de Spotify contre Apple, à savoir qu’Apple prend une part de 30% des achats intégrés ainsi que des revenus d’abonnement. Deuxièmement, «les dispositions anti-intrusion d’Apple, contenues dans les règles qu’elle impose aux développeurs d’applications, empêchent les entreprises de fournir aux clients un accès direct à un abonnement payant et de communiquer avec les clients sur les moyens d’accéder aux offres ou aux promotions.

«Apple n’impose aucune de ces limites à Apple Music, son service qui fait concurrence à Spotify. Donc, si un client utilise l’application gratuite Spotify pour iPhone, il ne peut pas s’abonner à Spotify Premium sans payer une redevance à Apple, et Spotify ne peut pas lui dire d’aller sur son bureau pour obtenir une meilleure offre sur l’abonnement. »

D’accord, arrête. Comme je le vois, et je pense que la plupart des gens comprennent cela à un niveau instinctif même s’ils ne le réalisent pas – une fois que vous êtes entré dans le jardin clos de quelqu’un et avez accepté d’y participer, vous avez perdu votre droit de vous plaindre de monopole, traitement anticoncurrentiel. En faisant le choix de participer à ce jardin clos, vous venez littéralement de prouver la non-existence d’un monopole, ou d’anti-concurrence! Voici un exemple. Disons que vous décidez de me rendre visite ici à Memphis, dans le Tennessee, et que vous voulez manger un morceau avant notre visite. Tu es chanceux. Il y a une tonne de restaurants incroyables dans la ville, répartis sur toute la longueur et la largeur de celle-ci, offrant toutes sortes de cuisine et répondant à tous les prix imaginables. Vous avez une multitude de choix. Ce n’est certainement pas le cas d’un restaurant ou d’une entreprise de restauration monopolisant le choix des gens ici.

Mais si vous décidez cela, vous savez quoi – vous préférez simplement manger ici à la maison, avec moi, eh bien, ça va aussi. Mais vous feriez sans doute aussi ce choix sachant que vous êtes à la merci de tout ce que j’ai stocké en ce moment sur mes étagères et dans mon réfrigérateur. Personne ne vous a fait renoncer à tous les choix à l’extérieur pour vous asseoir à ma table pour manger avec moi, alors ne venez pas me pleurer que, mon Dieu, il y a un ver monopoliste à ma table, étouffant votre agence et vous empêchant de choisir ce que vous envie de manger.

Gutierrez, intrépide, poursuit son commentaire en faisant ces remarques supplémentaires:

«Spotify n’est plus le seul» à adresser ce genre de critiques à Apple, note-t-il. Mais qui se soucie du nombre de critiques Apple? En quoi est-ce même pertinent? Une foule qui partage la même opinion sur quelque chose n’est pas un organe juridictionnel et n’a aucun rapport avec la vérité d’une affaire. Si c’était le cas, je devrais admettre que Justin Bieber est un artiste exceptionnel, car après tout, tant de gens achètent sa musique. Ils doivent savoir quelque chose que je ne sais pas!

De plus, de Gutierrez: «La capacité d’Apple à étrangler ses concurrents est sans précédent.» Ah bon? Jetons un coup d’œil à quelques chiffres rapides.

Les dernières données montrent que Spotify a au moins deux fois plus d’abonnés payants qu’Apple Music. Lors de Google I / O lundi, le vice-président de la gestion des produits de Google, Sameer Samat, a fièrement déclaré qu’il y avait maintenant plus de 3 milliards d’appareils Android actifs. Le dernier chiffre comparable pour l’iPhone que j’ai vu était de 1 milliard pour le combiné d’Apple. Où dans les deux phrases précédentes pouvez-vous trouver des preuves qu’Apple, le plus petit acteur en ce qui concerne à la fois une application musicale et le marché des téléphones portables, «brutalise» la concurrence?

Peut-être que je suis trop dur avec Gutierrez et que je devrais lui donner le bénéfice du doute. Après tout, c’est l’ancien dirigeant de Microsoft qui a déjà fait asseoir un journaliste et lui a fait la leçon pendant une bonne heure sur le caractère «incroyable» des licences de brevets. Il fut un temps aussi où Google affirmait que Microsoft, après avoir échoué dans le domaine des smartphones, avait décidé de changer de tactique et de se battre bec et ongles pour les patients pour, selon les termes du géant de la recherche, «extorquer le profit des réalisations des autres. et entraver le rythme de l’innovation. »

Qu’il s’agisse ou non d’une évaluation précise de ce qui se passait chez Microsoft à l’époque, Gutierrez était au centre de cette stratégie en matière de brevets. Certainement une ambiance de chaussure sur l’autre dans son commentaire contre Apple, cependant – au lieu de rivaliser sur un pied d’égalité, ces gars-là nous secouent pour de l’argent! C’est tellement injuste!

C’est beaucoup de bruit pour rien. J’ai un membre de mon foyer qui est actuellement abonné à Spotify Premium. Pas un instant n’a été pensé au fait que l’abonnement devait être effectué via le site Web de Spotify et n’aurait pas pu avoir lieu sur l’iPhone. Si votre produit est excellent, les gens feront tout ce dont ils ont besoin pour l’acheter au détriment de la concurrence. Se plaindre que la vie n’est pas juste, c’est ce que font les perdants.

