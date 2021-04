Le directeur musical Wayne Kamemoto remporte sa bataille juridique contre NKSFB

Wayne Kamemoto, directeur de la musique, a officiellement remporté sa bataille juridique contre la société de gestion d’entreprise NKSFB, basée à Los Angeles, car le tribunal a accordé sa demande d’injonction préliminaire et a rejeté la requête des défendeurs pour forcer l’arbitrage.

Wayne Kamemoto – qui a commencé à être directeur commercial chez David Weise and Associates en 2005 – a déposé la plainte sous-jacente le 9 février de cette année (ainsi qu’une plainte modifiée le 26 du même mois). Nigro Karlin Segal Feldstein & Bolno (NKSFB) a acheté David Weise and Associates en janvier 2019 et a mis fin à Kamemoto le 8 janvier 2021, à la suite d’un nouveau dépôt du juge Robert S.Draper de la Cour supérieure du comté de Los Angeles.

En conséquence, l’action de Kamemoto (et la demande d’injonction préliminaire) portait principalement sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation que les défendeurs tentaient prétendument de faire respecter alors qu’il explorait de nouvelles opportunités d’emploi.

«Sans injonction», a déclaré le directeur de longue date de l’industrie de la musique dans sa plainte initiale, «le demandeur subira des opportunités perdues, l’incapacité de trouver un nouvel emploi dans son domaine, l’incapacité d’utiliser ses vastes connaissances et son expertise – développées en 26 ans. – pour sa carrière, et la perte de bonne volonté et de relations avec les clients et les contacts de l’industrie.

Kamemoto a également précisé que lorsqu’il s’est engagé dans des discussions liées au travail avec les futurs recruteurs Roger A Brown & Company et le directeur commercial Mark Yokoi, Mickey Segal, associé directeur de NKSFB, a menacé d’intenter une action en justice pour faire appliquer la clause de non-concurrence. «Brown a tenté de négocier avec Segal mais n’a pas pu payer les 4 millions de dollars» qu’il exigeait, selon le texte légal, et a finalement choisi de ne pas embaucher Kamemoto.

Yokoi, pour sa part, a relayé: «Sachant que NKSFB est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’entreprise du pays, j’ai décidé de ne pas poursuivre la possibilité de travailler avec Kamemoto car mon entreprise ne peut pas se permettre le temps et l’argent importants associés à une conflit juridique potentiel impliquant NKSFB.

Se fondant en grande partie sur l’incapacité du demandeur à négocier (et à finaliser) des accords avec de nouveaux employeurs, le juge Draper a indiqué que «à presque tous les niveaux, la preuve montre clairement qu’il existe une menace de préjudice irréparable pour Kamemoto si une injonction préliminaire n’est pas accordée.

Ce point, ainsi que l’idée qu ‘«il n’y a en revanche aucune preuve qu’un dommage quelconque» serait infligé à NKSFB si l’injonction préliminaire était accordée, ainsi que le concept selon lequel les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation «sont nulles et illégale en vertu des sections 16600 du code des affaires et des professions », a incité le juge président à approuver la demande.

Et en ce qui concerne le rejet de la requête de la NKSFB pour forcer l’arbitrage, le juge Draper a déclaré: «Accorder la requête pour forcer l’arbitrage de ces réclamations serait un exercice futile. En d’autres termes, il n’y a “pas de problème arbitrable” ici parce que les clauses sont nulles et inapplicables en vertu de la loi californienne. “

Au moment de la publication de cet article, Wayne Kamemoto n’avait pas utilisé les médias sociaux pour parler de la victoire dans la salle d’audience. De plus, des documents juridiques supplémentaires révèlent encore que l’équipe juridique des accusés est en train de faire appel.

Le mois dernier, un législateur californien a introduit une législation (AB 1385) qui étendrait la limite de sept ans de l’État sur les accords de l’industrie du divertissement aux contrats de label. Par ailleurs, Chance the Rapper reste impliqué dans un procès très médiatisé avec son ancien manager Pat Corcoran.