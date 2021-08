Le directeur noir dit que le district lui a demandé de supprimer la photo intime d’une femme blanche 10z viral

*Un éducateur noir au Texas dénonce les attaques racistes qu’il a subies au fil des ans.

Directeur de l’école secondaire Colleyville Heritage James Whitfield a écrit samedi un long message sur Facebook dans lequel il a détaillé le jour où le district lui a demandé de retirer de sa page Facebook privée une photo intime de James et de sa femme blanche. Il attrape également la chaleur de ses collègues et de ses parents pour avoir enseigné la théorie critique de la race, qui décrypte les causes profondes du racisme et des inégalités en Amérique.

Dans son message, Whitfield a rappelé un appel téléphonique qu’il a reçu le 27 juin 2019 à propos d’une photo d’anniversaire de lui et de sa femme qu’il a partagée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus).

Whitfield a déclaré qu’un “administrateur” l’avait appelé et lui avait dit de vérifier ses e-mails et d’attendre un rappel. Par la publication Facebook de Whitfield :

J’ai vérifié mes e-mails et j’ai vu de quoi ils parlaient. Avant de décrire l’e-mail, je veux juste signaler à ceux qui n’ont pas vérifié mon profil, ma femme est blanche. En lisant l’e-mail transféré, il était écrit « Est-ce le Dr Whitfield que nous voulons comme exemple pour nos étudiants ? » Et la photo ci-jointe était une photo de ma femme et moi nous embrassant sur la plage au Mexique lors d’un voyage que nous avons fait pour nos 5 ans. J’ai montré à ma femme et je pouvais dire qu’elle était déjà en colère – les larmes coulaient, mais j’attendais toujours le rappel. Lorsque le téléphone a de nouveau sonné, j’ai immédiatement décroché.

Whitfield a accepté à contrecœur lorsque l’administrateur lui a demandé de retirer la photo, qui le montrait lui et sa femme, Kerrie, dans une pose intime sur la plage.

« Alors que je raccrochais le téléphone, ma femme était assise là en larmes. J’ai essayé de faire de mon mieux pour la consoler alors que nous essayions tous les deux de lutter contre ce qui venait de se passer », a-t-il écrit. « Nous avons caché la photo, personne d’en haut n’a jamais rien mentionné d’autre à ce sujet, mais les dommages nous ont été infligés de manière profonde. C’est à ce moment que j’ai su que l’attaque que nous subissons actuellement, allait arriver. Il existe de nombreux exemples de ce genre de menaces et de déclarations racistes dirigées vers moi, mais j’ai continué à prendre la grande voie et à me concentrer sur ma mission et mon objectif, car rien n’a jamais été fait pour atténuer ou dissuader ces menaces en mon nom.

Grapevine-Colleyville ISD a répondu au message de Whitfield dans la déclaration suivante à NBC 5.

« Lorsqu’un problème lié aux médias sociaux est porté à l’attention du district, nous avons la responsabilité de l’examiner. Certaines des photos reçues par le district contenaient des poses douteuses pour un éducateur, en particulier un directeur ou un administrateur. Cela n’avait absolument rien à voir avec la race. En tant que nouveau directeur du campus, nous voulions assurer une transition en douceur pour le Dr Whitfield vers Heritage Middle School, c’est pourquoi nous l’avons informé de cette préoccupation et avons demandé que les photos soient retirées de Facebook.

Consultez la publication Facebook complète de Whitfield ci-dessus.