Le directeur rejette les rapports liant un homme de 30 millions de livres sterling à Leeds et Tottenham

Photo de Lars Ronbog / FrontZoneSport via .

La Sampdoria a démenti des affirmations suggérant que la cible de Leeds United et de Tottenham Hotspur, Mikkel Damsgaard, est en pourparlers sur un transfert en Premier League, comme l’a rapporté Il Secolo XIX, via TMW.

Alors que le Danois au visage de bébé a donné un coup franc de 30 mètres devant Jordan Pickford et dans le filet de l’Angleterre lors de la demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley, son prix a menacé de monter en flèche vers des hauteurs vertigineuses.

Le président fou de la Sampdoria, Massimo Ferrero, a insisté plus tôt dans le tournoi, après que Damsgaard ait marqué un effort tout aussi étonnant contre la Russie en phase de groupes, qu’il en coûterait «au moins 30 millions de livres sterling» pour attirer le petit ailier loin de son domicile de Serie A.

Joueur le plus important de CHAQUE équipe de Premier League

BridTV

3813

Joueur le plus important de CHAQUE équipe de Premier League

835115

835115

centre

13872

Et peut-être que la perspective de traiter avec un homme aussi têtu que Ferrero a fait réfléchir les prétendants de Damsgaard – qui sont nombreux – à deux fois avant de faire une offre pour un homme dont le stock n’a jamais été aussi élevé.

Calciomercato a rapporté plus tôt en juillet que le camp de Damsgaard était en pourparlers avec un certain nombre de clubs de Premier League, la Sampdoria supposant qu’un homme qui se modèlerait sur le grand danois Christian Eriksen exercerait son métier en Angleterre d’ici septembre.

Mais, selon le directeur de Blucerchiati Carlo Osti, la Sampdoria n’a reçu aucune offre pour un homme qui devait déclencher une guerre d’enchères après la tombée du rideau sur des championnats d’Europe passionnants.

Mikkel Damsgaard devra-t-il attendre sa pause en Premier League ?

“Nous n’avons pas encore reçu d’appel réel”, a déclaré le réalisateur Carlo Osti.

Photo de HANNAH MCKAY/POOL/. via .

Leeds de Marcelo Bielsa et Tottenham de Fabio Paratici sont les clubs les plus fréquemment liés à Damsgaard, via Il Bianconero et le SampNews24 vraisemblablement bien connecté.

Là encore, Crystal Palace, Southampton et West Ham United ont également été mentionnés comme des destinations alternatives pour un homme dont la vitesse, la prise de décision et la franchise délicieuse feraient de lui un excellent ajout à la Premier League.

Danemark Kasper Schmeichel n’est pas le seul homme à avoir été laissé bouche bée par un joueur qui, selon les rapports, a aussi son lot d’admirateurs à Leicester City…

Photo de Naomi Baker/.

Dans d’autres nouvelles, “Oh, bon sang”: Campbell réagit aux actions de Mourinho au milieu de la rumeur de transfert d’Arsenal