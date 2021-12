Le directeur sortant du NIH déclare que « des centaines de milliers de personnes seraient mortes » de COVID si les États-Unis ne l’avaient pas écouté

Fox News dimanche – dimanche 19 décembre

Dans l’épisode d’aujourd’hui de ‘Fox News Sunday’, Bret Baier a remplacé Chris Wallace où il a parlé de tout, du projet de loi de dépenses à la variante Omicron suscitant des inquiétudes à l’échelle nationale et plus encore.

Le directeur sortant des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, a visé les auteurs de la « Déclaration de Great Barrington », refusant de se retirer de les appeler « épidémiologistes marginaux » tout en affirmant que « des centaines de milliers » seraient morts de COVID-19 si le pays a suivi leurs conseils.

Collins a déclaré dimanche à l’animateur de Fox News Bret Baier qu’il « n’allait pas s’excuser » pour les commentaires de vendredi devant le sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus dans lequel il a qualifié les défenseurs de l’immunité collective « d’épidémiologistes marginaux », arguant que « des centaines de milliers des gens seraient morts si nous avions suivi cette stratégie. »

Le directeur du NIH, le Dr Francis Collins (Sarah Silbiger / POOL / .) (Photo de SARAH SILBIGER/POOL/. via .)

« J’ai écrit cela et je m’en tiendrai à cela », a déclaré Collins. « Fondamentalement, ces épidémiologistes marginaux qui n’avaient vraiment pas les références pour faire une déclaration aussi radicale, disaient simplement de laisser le virus traverser la population et finalement tout le monde l’aurait eu et tout ira bien. »

Mais des centaines de milliers d’Américains sont morts de COVID-19 sous sa surveillance, les chiffres les plus récents des Centers for Disease Control and Prevention montrant que plus de 800 000 ont perdu la vie à cause de la maladie depuis le début de la pandémie.

Pourtant, Collins a appelé à un « retrait publié rapide et dévastateur » des trois experts faisant pression pour une stratégie d’immunité collective, ce que la déclaration de Great Barrington préconise largement.

À gauche : Dr Anthony Fauci. À droite : Dr Francis Collins (J. Scott Applewhite-Pool/. ; Greg Nash-Pool/.)

« Donc, je suis désolé d’avoir été opposé à cela, je le suis toujours, et je ne vais pas m’excuser pour cela », a déclaré Collins.

Collins, qui a fait l’apparition de Fox News lors de son dernier jour de travail en tant que directeur du NIH, a également repoussé les rumeurs selon lesquelles il se retirerait en raison de l’implication présumée de son agence dans la recherche sur le gain de fonction en Chine, arguant que la théorie COVID -19 fuite d’un laboratoire chinois était une « énorme distraction ».

Peter Daszak et Thea Fischer, membres de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur les origines de la maladie à coronavirus (COVID-19), sont assis dans une voiture arrivant à l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, province du Hubei, Chine le 3 février , 2021. REUTERS/Thomas Peter (REUTERS/Thomas Peter)

« Il n’y a aucune preuve vraiment à dire. La plupart de la communauté scientifique, moi y compris, pense que c’est une possibilité, mais beaucoup plus probable, c’était une manière naturelle par laquelle un virus a quitté une chauve-souris, peut-être traversé d’autres espèces et est devenu aux humains », a déclaré Collins.

Collins, un généticien et médecin recruté par l’ancien président Barack Obama, se retirera après plus d’une décennie de travail, après avoir repris le poste en 2009.

Le NIH n’a pas immédiatement répondu à Fox News lorsqu’on lui a demandé d’autres commentaires.