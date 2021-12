Le directeur sortant du NIH rejette la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan comme une « distraction » le dernier jour de son mandat

Le directeur sortant des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, a déclaré dimanche à Fox News qu’il était « désolé » que la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan soit devenue une « énorme distraction » pour le pays, bien qu’il n’y ait « aucune preuve » pour la soutenir.

Collins a rejoint « Fox News Sunday » le dernier jour de son mandat après plus d’une décennie à la tête de l’agence. Le généticien et médecin sollicité par le président Barack Obama pour diriger le NIH en 2009 a esquivé les questions sur ses efforts pour discréditer la théorie des fuites de laboratoire au début de la pandémie, maintenant l’explication la plus plausible est que le virus s’est propagé de l’animal à l’homme. transmission.

« Je suis vraiment désolé que la fuite du laboratoire soit devenue une telle distraction pour tant de gens parce que franchement, nous ne savons toujours pas », a déclaré Collins à l’hôte Bret Baier.

« Il n’y a aucune preuve vraiment à dire. La plupart de la communauté scientifique, moi y compris, pense que c’est une possibilité, mais beaucoup plus probable, c’était une manière naturelle par laquelle un virus a quitté une chauve-souris, peut-être traversé d’autres espèces et est devenu aux humains. »

Collins a déclaré en octobre de cette année que les accusations entourant l’implication de l’agence dans la recherche sur le gain de fonction et l’Institut de virologie de Wuhan n’avaient « absolument » rien à voir avec sa démission.

Pourtant, les e-mails publiés par BuzzFeed qui révèlent une correspondance privée entre Collins et le Dr Anthony Fauci suggèrent un effort délibéré pour minimiser les théories selon lesquelles le coronavirus serait originaire du laboratoire de Wuhan et, que ce soit délibérément ou par inadvertance, leur financement avait une quelconque implication.

« Nous ne le saurons pas à moins que la Chine ne décide de s’ouvrir sur ce qu’elle n’a pas fait, et honte à elle pour cela », a déclaré Collins, réitérant que « cela a été une énorme distraction » pour la communauté scientifique.

« Nous, dans ce pays, nous sommes en quelque sorte tous fracturés dans une vision politisée hyperpolarisée qui n’aurait jamais dû être mélangée à la santé publique », a déclaré Collins. « Cela a été ruineux et l’histoire jugera durement ces personnes qui ont continué à déconcentrer leurs efforts et à se concentrer sur des complots et des choses manifestement fausses. Honte à nous tous que nous soyons tombés dans ce genre de cornichon. »

Collins a fait la une des journaux vendredi après que le sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus a publié un e-mail dans lequel il a exprimé de profondes inquiétudes concernant la stratégie d’immunité collective préconisée par des « épidémiologistes marginaux » et a appelé à « un retrait publié rapide et dévastateur » des trois experts promouvoir la stratégie d’immunité collective connue sous le nom de « la déclaration de Great Barrington ».

Collins a déclaré à Baier qu’il « n’allait pas s’excuser » pour ses propos, affirmant que « des centaines de milliers de personnes seraient mortes si nous avions suivi cette stratégie ».

« J’ai écrit cela et je m’en tiendrai à cela », a déclaré Collins. « Fondamentalement, ces épidémiologistes marginaux qui n’avaient vraiment pas les pouvoirs nécessaires pour faire une déclaration aussi radicale, disaient simplement de laisser le virus traverser la population et finalement tout le monde l’aurait eu et tout ira bien. »

Les États-Unis ont récemment dépassé les 50 millions de cas de COVID-19 et les 800 000 décès depuis le début de la pandémie. Malgré les chiffres stupéfiants, Collins a maintenu que « des centaines de milliers de personnes seraient mortes si nous avions suivi cette stratégie ».

« Donc, je suis désolé d’avoir été opposé à cela, je le suis toujours, et je ne vais pas m’excuser pour cela », a-t-il déclaré.

Quant à la nouvelle variante omicron, Collins a déclaré que les États-Unis devraient se préparer à un « monde de problèmes » au cours des deux prochains mois, en raison de sa transmissibilité plus élevée que les souches précédentes, qui « pâle en comparaison ».

Baier a souligné des données récentes en provenance d’Afrique du Sud qui pourraient indiquer des symptômes plus légers et moins d’hospitalisations à cause d’omicron.

« J’espère que cela indique que, bien qu’incroyablement contagieux, ce virus peut être un peu moins susceptible de rendre les gens malades », a déclaré Collins, « et c’est évidemment quelque chose que nous devons espérer, ou nos systèmes de santé vont être débordé. »