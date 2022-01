Le directeur sportif de F1 « sait ce qui est trop » avec un calendrier « extrême »

Le directeur sportif de la F1, Steve Nielsen, a déclaré que les hauts responsables « savaient ce qui est trop » lorsqu’il s’agit de planifier le calendrier en constante expansion et les exigences qui l’accompagnent.

Un programme record de 23 courses a été prévu pour 2022 et il y a déjà des craintes d’épuisement parmi les membres du personnel de l’équipe – en particulier pendant les triples têtes des week-ends de course consécutifs.

Mais lors de l’examen du défi logistique de se déplacer entre les pays et les continents course par course, le directeur sportif estime qu’ils sont capables d’évaluer avec précision ce qui est et n’est pas possible pour eux, d’autant plus lorsqu’ils prennent la pandémie dans son contexte.

« Je pense que la Formule 1 est extrême », a déclaré Nielsen, selon GPFans.

« Je ne pense pas que la Formule 1 ait jamais prétendu être vanille de quelque façon que ce soit. La logistique est une autre forme de Formule 1 qui est extrême. C’est à la limite.

« Nous n’entrons pas là-dedans les yeux fermés. Nous savons ce qui est possible, et nous savons ce qui est trop, et nous ne faisons pas toutes les idées que nous proposons.

« Parfois, nous excluons des choses et nous pensons : « Non, c’est trop risqué, nous ne le ferons pas ».

« Donc, les choses que nous planifions et exécutons avec notre [logistics] partenaire DHL est ce que nous pensons être réalistement réalisable afin de livrer le calendrier. Nous ne prenons donc pas de risques que nous pensons ne pas valoir la peine de prendre. »

Une quantité importante de fret est arrivée en retard à Interlagos au milieu d’un triple en-tête, ce qui a eu un effet d’entraînement sur les membres de l’équipe qui ont dû travailler toute la nuit pour préparer leurs garages et leurs voitures à temps pour le début du week-end.

En ce qui concerne le personnel en particulier, l’opposition à l’extension continue du calendrier des courses devient de plus en plus bruyante.

Kimi Raikkonen a fait part de son inquiétude pour ceux qui participeront à chaque course en 2022, affirmant que « cela va épuiser beaucoup de monde et ce ne sera bon pour personne », et la possibilité de faire tourner le personnel course par course n’est pas possible pour le des équipes plus petites.

L’accord Concorde actuel entre la F1 et ses équipes prévoit un calendrier pouvant aller jusqu’à 25 grands prix par saison, et le directeur général de la F1 Stefano Domenicali a affirmé que le sport serait en mesure de mettre immédiatement en place un calendrier de 30 courses, tel est l’intérêt d’accueillir des courses à l’avenir.