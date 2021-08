Le directeur sportif de Liverpool Michael Edwards, qui a supervisé les transferts de Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane et Alisson, a provoqué la colère des fans avec la tendance #FSGout sur Twitter

in

Michael Edwards, une figure clé du succès de Liverpool sur le marché des transferts, devrait quitter son poste de directeur sportif d’Anfield.

L’Athletic rapporte qu’Edwards fera son départ à la fin de la saison 2021/22 après ce qui sera six années de recrutement extrêmement impressionnant.

Edwards a fait partie intégrante des progrès de Liverpool et nous manquera à son départ en 2022

Après avoir rejoint le club en 2011, il a gravi les échelons avant d’occuper son poste actuel en 2016.

Lors de son premier été en tant que nouveau directeur sportif, il a trié les accords qui feraient le succès du club les années suivantes.

Sadio Mane, Georginio Wijnaldum et Joel Matip faisaient partie des sept nouvelles recrues cet été-là, Mane en particulier s’avérant un succès instantané en marquant 13 buts et en contribuant six passes décisives en 27 matches de championnat.

Mane a connu une première saison très réussie et est devenu un héros instantané de Liverpool après avoir marqué un vainqueur tardif dans le derby du Merseyside

La fenêtre de transfert 2017/18 s’avérerait sans doute la plus importante.

Mohamed Salah a été recruté à Rome pour 34 millions de livres sterling et a battu plusieurs records cette saison, dont le plus grand nombre de buts dans une campagne de 38 matchs en Premier League.

Virgil van Dijk a été amené en janvier pour un record de club de 75 millions de livres sterling et est devenu joueur PFA de l’année en 2019.

La cerise sur le gâteau a été vraiment mise sur le gâteau lorsque Liverpool est retourné à Rome pour signer le gardien de but Alisson.

Ces deux joueurs ont été immenses dans le récent succès de Liverpool

Edwards (à gauche), Klopp (au milieu) et Gordon (à droite) ont superbement travaillé ensemble pour faire venir Salah, Van Dijk et d’autres

Alors qu’Edwards est sur le point de terminer son séjour de dix ans à Liverpool, il nous manquera sans aucun doute.

Le départ de la figure influente à Anfield a déclenché une réaction de la part des supporters, beaucoup se rendant sur Twitter pour afficher leur colère contre les propriétaires actuels de Fenway Sports Group (FSG).

Le hashtag #FSGout a commencé à devenir une tendance à la suite de l’actualité et a circulé ces derniers jours sur le manque d’activité du club sur le marché des transferts.

En attendant, Julian Ward, directeur sportif adjoint du club, devrait être promu pour poursuivre l’excellent travail d’Edwards.