Le directeur sportif de Liverpool quittera ses fonctions à la fin de la saison

11/10/2021 à 19h00 CET

Michael EdwardsDirecteur sportif de Liverpool depuis 2016, il quittera son poste au sein du club anglais à la fin de cette saison, à l’expiration de son contrat. Il le remplacera à la tête de la direction sportive Quartier Julien, son deuxième au cours de ces années.

Edwards, arrivé à Liverpool en novembre 2011 et devenu directeur sportif en 2016, a été un acteur clé de la transformation d’une équipe qu’à cette époque il ne pouvait pas aspirer à récupérer la couronne du football anglais et qu’il a remporté la Ligue des champions en 2019 et sa première ligue en 30 ans en 2020.

Sous sa direction, des personnalités importantes telles que Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Alisson Becker. « J’ai toujours prévu que ma limite de temps dans cette équipe serait de dix ans. J’aime travailler ici, mais je crois beaucoup au changement. Je pense que c’est bon pour tout le monde », a déclaré Edwards dans un communiqué.

Newcastle a été l’un des premiers clubs à s’intéresser à Edwards, mais Eddie Howe, entraîneur des ‘Magpies’, a nié qu’il y ait eu un quelconque contact avec lui.