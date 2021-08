Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, ne craint pas les critiques

in

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, sait que faire face aux critiques du public pour chaque mouvement qu’il fait fait partie du travail.

Il arrive cependant un moment où ces critiques peuvent aller un peu trop loin – comme diriger des commentaires ou même du vitriol contre des membres de la famille. Pour Salihamidzic, c’est franchir la ligne.

« La critique est bonne, je peux y faire face. Les choses sont devenues difficiles lorsque ma famille s’est impliquée. C’était le point où ça n’allait pas », a déclaré Salihamidzic à Sport1-Doppelpass (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Je n’aime pas tellement parler de moi. Je suis toujours ouvert aux critiques. Quiconque me connaît peut me parler de n’importe quoi, si c’est en dessous d’un certain niveau. Nous avons bien fait au FC Bayern ces dernières années. Nous avons eu de bons transferts, mais aussi de moins bons.

Salihamidzic sait que les critiques constantes – et la pression pour performer – ne sont qu’une journée dans la vie à Säbener Straße.

« Tout le monde vient au FC Bayern et sait dans quoi il s’embarque. C’est là que jouent les meilleurs joueurs, avec qui vous voulez gagner des titres ensemble », a déclaré Salihamidzic. « Nous exigeons également cela de nos joueurs. (Joshua) Kimmich est assis dans mon bureau presque tous les jours et dit : “Je veux gagner.”