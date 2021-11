Le directeur suspendu de l’État de New York a retiré 606 000 $ pendant un congé payé: rapport

Une directrice suspendue de Buffalo, New York, en congé administratif payé depuis 2017, a engrangé 606 000 $ au cours des quatre dernières années – et le district n’a pas encore tenu d’audience sur les efforts pour la licencier, selon un rapport.

Le Buffalo News a rapporté que le processus de licenciement de Crystal Boling-Barton avançait à un rythme d’escargot, même en considérant le « processus lent habituel dans les meilleures circonstances ». Le journal a déclaré que l’épidémie de COVID-19 a également joué un rôle dans le retard.

Boling-Barton, l’ancienne directrice du lycée McKinley, a été accusée de détournement d’argent, une affirmation qu’elle a niée. WGRZ a rapporté en 2019 que certains des fonds en question sont liés à des achats pour une exposition afro-américaine à l’école. Le journal a déclaré que Barton est accusé d’avoir abusé d’environ 10 000 $ sur trois ans. Aucune accusation criminelle n’a jamais été déposée, selon le rapport.

La station a déclaré que la principale était accusée de s’être remboursée des milliers de dollars sans la documentation appropriée.

Robert L. Boreanaz, son avocat, a déclaré au journal qu’il était convaincu que son client serait justifié et retournerait à l’école. Son client a accusé le surintendant du district de discrimination et de harcèlement. Le district scolaire et Boreanaz n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails de Fox News après les heures d’ouverture. Le district a nié ses allégations, selon le rapport.

Les quatre ans et demi de chèques de paie ouvrent le district scolaire à la critique. Une porte-parole du district a déclaré au journal dans un e-mail qu’ils n’avaient « pas pu déplacer l’aiguille de l’expédition du 3020-a pour Crystal Boling-Barton », une référence aux procédures de résiliation dans l’État de New York.

« Nous pensons que cela a été traîné au détriment financier du district », a-t-elle déclaré au journal.

Boreanaz a déclaré au journal que cette cliente préférerait être de retour à la tête d’une école, ce qu’elle « fait depuis plus de 30 ans.