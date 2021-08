Le directeur technique d’Apple mis en congé administratif après s’être plaint de sexisme au travail

Apple a récemment fait face à de nombreuses critiques de la part de ses employés pour de multiples raisons, et maintenant, Ashley Gjøvik, responsable principale du programme d’ingénierie, a révélé que l’entreprise l’avait mise en congé administratif après s’être plainte sur Twitter du sexisme au travail.

Selon Gjøvik dans une interview avec The Verge, elle soulève des inquiétudes concernant le sexisme chez Apple depuis des années, allant du harcèlement sexuel aux représailles d’autres employés. Apple a proposé une thérapie EAP et un congé médical au responsable de l’ingénierie, mais elle n’était pas satisfaite de la proposition.

Pendant des mois, j’ai fait part de mes préoccupations aux relations avec les employés d’Apple au sujet d’années d’expériences de sexisme, d’un environnement de travail hostile, de harcèlement sexuel, de conditions de travail dangereuses et de représailles. […] Je leur ai demandé d’atténuer l’environnement de travail hostile pendant qu’ils enquêtent, et ils m’ont initialement proposé une thérapie PAE et un congé médical. Je leur ai dit que cela n’avait aucun sens et qu’ils devraient parler à mes dirigeants et mettre en place une surveillance et des limites.