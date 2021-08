Le directeur technique d’Arsenal, Edu, “sous une pression croissante” après avoir dépensé 300 millions de livres sterling en deux ans avec la légende des Gunners Marc Overmars et l’ancien chef de Chelsea

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, serait “sous une pression croissante” au sein du club, après une fenêtre de transfert coûteuse et un mauvais début de saison en Premier League.

L’ancien milieu de terrain des Gunners a rejoint le club avec une expérience de travail pour les Corinthians, l’équipe nationale iranienne et en tant que coordinateur général de l’équipe nationale brésilienne, et beaucoup pensaient qu’il pouvait faire passer le club au niveau supérieur.

Edu est à Arsenal depuis 2019, devenant leur premier directeur technique

Cependant, le Daily Express rapporte qu’il y a maintenant une forte pression sur l’homme de 41 ans, qui a dépensé 130 millions de livres sterling cette fenêtre de transfert, sur des goûts d’Aaron Ramsdale, Ben White et Martin Odegaard.

La nouvelle coïncide avec le fait que certains fans demandent le limogeage du patron Mikel Arteta, le club n’ayant réussi à marquer aucun point lors de ses deux premiers matchs.

Ralf Rangnick, l’ancien directeur du football de Chelsea Michael Emenalo et Marc Overmars – un autre ancien milieu de terrain d’Arsenal – seraient tous considérés comme des remplaçants du Brésilien.

Depuis qu’il a rejoint l’équipe du nord de Londres il y a deux ans, Edu a dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour les joueurs, tout en signant des joueurs plus âgés avec de gros salaires comme Willian et David Luiz.

Overmars, qui est actuellement directeur du football à l’Ajax, pourrait remplacer Edu

Ils ont également abandonné certains talents prometteurs pour ce qui, selon certains, était beaucoup trop bon marché.

Emi Martinez et Joe Willock partant pour un montant combiné de 40 millions de livres sterling, certains partisans ont remis en question les capacités d’Edu.

.

Le patron Arteta a également fait l’objet d’un examen minutieux cette saison

Et l’ancien capitaine d’Arsenal, Tony Adams, a déclaré à talkSPORT plus tôt cette fenêtre de transfert qu’il était d’accord avec ce sentiment, déclarant qu’Edu était “dépassé” à l’Emirates Stadium.

“Mon problème fondamental concerne le recrutement”, a-t-il déclaré à Alan Brazil et à son ancien coéquipier Ray Parlour sur talkSPORT.

«Je pense que le club traverse un tel problème de recrutement en ce moment.

.

La signature d’Aaron Ramsdale a pris un peu de bâton des partisans des Gunners

« S’appuyer sur des agents n’est pas la voie à suivre. Ce n’est pas l’ADN d’Arsenal, j’en ai peur. Je n’aime pas ça. Je dois le dire publiquement.

«Nous avons Edu et Raul Sanllehi (ancien responsable du football du club) qui dirigent le spectacle et, vous le savez aussi bien que moi Ray, Steve Rowley a mis 40 ans pour construire ce système de dépistage et 13 éclaireurs ont été licenciés.

« Ils ont mis une bombe dessus.

« Le réseau de Steve, il l’a fait avec brio, il a fait entrer les meilleurs joueurs du monde entier dans le club et dans notre propre académie, et il vient d’exploser.

Raul Sanllehi a quitté le poste de directeur du football d’Arsenal l’été dernier

“Edu, je l’aime. C’est un bel homme, un homme adorable et ce n’est pas personnel, mais il n’a aucune expérience de la construction d’équipes européennes.

« Ces gens sont un peu dépassés, je suis désolé.

“Ils ont besoin de construire une équipe fantastique qui défie la ligue, et ça fait mal.”

