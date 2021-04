Le directeur technique de la F1, Andrew James, démissionne après 25 ans de service

Andrew James, directeur technique de la Formule 1, mettra fin à son long service dans le sport à la fin du mois de mai.

Il démissionne suite à une restructuration du personnel après plus de 25 ans de travail au sein de l’entreprise dans différents rôles.

James a été crédité de la mise en œuvre de mesures qui ont maintenu le sport à jour avec les nouvelles technologies, y compris la création du centre de diffusion de pointe de la Formule 1, tout en veillant à ce que des opérations à distance soient en place pour permettre aux week-ends de course d’être encore diffusé dans le cadre des opérations médiatiques internes du sport.

Bien que ce changement ait été provoqué par la pandémie, la F1 envisage d’utiliser potentiellement le système distant comme solution à long terme.

«Pendant mon séjour en F1, j’ai eu le privilège d’entreprendre des projets passionnants en travaillant avec une équipe vraiment formidable de personnes qui ont fait preuve de la créativité, des compétences, de la passion, de la persévérance et du dévouement qui ont permis à l’entreprise de livrer de manière si spectaculaire», a déclaré James.

«Je suis très fier d’en avoir fait partie. Je tiens à remercier tous les membres du personnel, passés et présents, pour leur soutien, mais en particulier, les équipes avec lesquelles j’ai travaillé directement qui ont toujours atteint les objectifs qui ont été fixés à la fois par l’organisation et nous-mêmes.

«Maintenant, je passe à autre chose, mais j’espère avoir laissé ma marque et j’espère que l’entreprise et le personnel continueront à fournir des produits exceptionnels qui excitent et engagent les fans.»

Une plume particulière dans la casquette de James est venue lorsqu’un typhon a menacé d’annuler le Grand Prix du Japon en 2019, le directeur technique supervisant le déménagement du centre médiatique et technologique de F1 pour permettre à la course d’être toujours diffusée en direct. Si cela ne s’était pas produit, il était probable que la course aurait été annulée.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Le directeur général du sport automobile de la F1, Ross Brawn, a salué l’importante contribution de James à la Formule 1 au cours du dernier quart de siècle, son départ étant le résultat d’un accord mutuel après la structure du personnel au Media & Technology Center de la F1 à Biggin. Hill est changé.

«Andrew est un pilier de notre organisation depuis plus de 25 ans et sa contribution a été immense», a déclaré Brawn.

«Nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd’hui sans sa capacité, son engagement et son dévouement. Je voudrais personnellement remercier Andrew pour son temps ici et lui souhaiter la meilleure des chances pour ses projets futurs.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!