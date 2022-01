Le « disciplinaire » Thomas Tuchel a soutenu la décision d’abandonner Romelu Lukaku pour le match de Liverpool avec la star de Chelsea prête pour des pourparlers après une interview explosive

Darren Ambrose pense que la décision de Thomas Tuchel d’abandonner Romelu Lukaku contre Liverpool était justifiée, même s’il signe le record du club de Chelsea.

L’homme de 98 millions de livres sterling a raté le match nul 2-2 à Stamford Bridge alors que Christian Pulisic et Mateo Kovacic ont sauvé un point pour les Blues.

.

Le patron de Chelsea était ravi de voir son équipe revenir de 2-0, même sans Lukaku

Il y avait un manque de menace perceptible en deuxième mi-temps, la présence physique de Lukaku manquant, mais Tuchel a tenu bon et a pris la décision de ne même pas avoir l’international belge sur le banc.

Lukaku a été complètement abandonné après des commentaires qu’il a faits sur l’équipe de l’ouest de Londres et l’ancien club de l’Inter Milan, Ambrose estimant que Tuchel tenait à imposer la loi.

« Si vous êtes un jeune joueur dans ce vestiaire, peu importe combien d’argent vous avez coûté », a déclaré Ambrose sur Boot Room de Darren Bent.

«Si vous voyez votre record signer, avec le responsable de la discipline, disons que Thomas Tuchel est de toute évidence, et que vous signez un record, vous dites des mots et faites des interviews dans votre dos et vous en tirez.

.

L’avenir de Lukaku devrait devenir beaucoup plus clair dans les prochains jours

« S’il dit: » Je ne peux pas vous laisser tomber pour l’instant parce que c’est Liverpool « , vous montrez à quel point il est important pour l’équipe, même s’il l’est.

« C’est tellement difficile, mais je pense que Thomas Tuchel a senti que ce n’était pas bien, il n’aurait pas dû dire ce qu’il a dit.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org

« C’est aussi un peu intelligent parce que Liverpool est une équipe fantastique et, si cela tourne mal, les doigts sont pointés sur Lukaku et non sur Tuchel. »

Le joueur de 28 ans doit s’entretenir lundi pour déterminer la prochaine ligne de conduite.