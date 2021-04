Le discours A + Oscar de Daniel Kaluuya a abordé l’héritage de Fred Hampton, ainsi que ses propres parents ayant des relations sexuelles

Dans Judas et le Messie noir, Daniel Kaluuya a joué Fred Hampton, le président du Black Panther Party. Le militant s’est battu pour un meilleur logement, un meilleur accès à l’éducation et un meilleur traitement de la part de la police, entre autres choses. Il a été tué lors d’une descente de police à Chicago en 1969. Il n’avait que vingt et un ans. La ville de Chicago, le comté de Cook et le gouvernement fédéral ont ensuite versé plus d’un million de dollars à la famille de Hampton et à d’autres personnes tuées ou blessées lors du raid.

Il n’est pas surprenant que Kaluuya ait évoqué Hampton lors de son discours. Il est assez courant que les acteurs gagnants remercient la vraie personne qu’ils jouent, mais ce n’est pas la seule façon de le faire. Il n’y a pas de formule unique pour créer un bon discours aux Oscars. Certaines personnes restent sur le sujet. Certaines personnes parlent à peine du film pour lequel elles ont gagné. Certaines personnes se promènent jusqu’à ce que l’orchestre les joue (même si ce n’était pas un problème ce soir), et certaines personnes en disent le moins possible (crie Joe Pesci). Vraiment, les deux choses que je recherche sont l’authenticité et essayer d’établir une sorte de connexion avec le public. Le discours de Kaluuya fonctionne si bien parce qu’il fait clairement les deux. Il se présente comme très humble, relatable et terre à terre. Rien de tout cela ne ressemble à un acte. Au-delà de cela, vous pouvez vraiment sentir le public accroché à chaque mot.