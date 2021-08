Le discours de Biden sur la tempête et l’Afghanistan est autre chose – RedState ⋆ .

Joe Biden a parlé aujourd’hui de l’ouragan récemment déclassé, la tempête tropicale Henri, qui s’abattait sur la côte est des États-Unis. Il a également parlé de l’Afghanistan.

Maintenant, peut-être qu’il pensait que parler de la tempête serait une distraction de l’Afghanistan. Mais, pas tellement.

Même ses remarques sur la tempête étaient un peu foirées. Il a répété la même chose deux fois – que l’ouragan Henri avait maintenant été déclassé en tempête tropicale – comme s’il n’avait aucune idée qu’il l’avait dit la première fois.

Ensuite, à un moment où les gens pensaient principalement à leur sécurité personnelle, Biden, incroyablement, parlait de s’assurer que les gens se distanciaient socialement et leur disait qu’ils devraient se faire vacciner pendant cela. Est-ce qu’il plaisante? C’est une tempête majeure; ce n’est vraiment pas la chose qui devrait être en haut de votre liste à ce stade.

Il semblait également ne pas se souvenir du nom du chef de la FEMA, avec qui il aurait été en contact.

Joe Biden semble avoir du mal à se souvenir du nom de son administrateur FEMA pic.twitter.com/DPRIjiLOQ3 – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 août 2021

Donc il ne s’est pas vraiment aidé, et ça ne s’est pas amélioré quand il est passé au sujet de l’Afghanistan.

Biden a déclaré que cela n’avait pas d’importance quand il s’est retiré – il y aurait toujours “de la douleur et de la perte et des images déchirantes que vous voyez à la télévision”.

Joe Biden dit qu’un retrait « sans douleur ni perte et sans images déchirantes que vous voyez à la télévision » était impossible. En avril, il a promis de se retirer « de manière responsable, délibérée et en toute sécurité ». pic.twitter.com/qNR79M00OM – Recherche RNC (@RNCResearch) 22 août 2021

Je suis tellement fatigué de ce mensonge répété qu’il dit. Non, ce n’était pas inévitable ; c’est complètement à cause de son incapacité à agir plus tôt. Il y a maintenant des rapports de vingt personnes mortes à l’aéroport depuis que cela a commencé. Des gens, dont une petite fille de deux ans écrasés à mort à cause du désespoir.

Sept personnes ont été écrasées hier après que Joe Biden a déclaré que personne ne mourait à l’aéroport. C’est tout sur lui et il continue d’agir comme si les gens étaient congédiables, des dommages collatéraux qui seraient morts de toute façon. C’est malade. C’est censé être le gars empathique ? Sans parler de la façon horrible dont il a traité les alliés et de la façon dont cela affecte notre crédibilité dans le monde entier. Était-ce tout aussi inévitable, Joe ? Tony Blair et Boris Johnson ne le pensent pas.

Chaque fois que Biden est interrogé sur la manière dont il a procédé au retrait, il essaie de remplacer la question par « devrait-il y avoir eu un retrait ? » Il le fait parce qu’il sait que le retrait était populaire et qu’il a une réponse mémorisée. Mais, il essaie également d’éviter la question de ses propres actions ratées.

Un autre journaliste essaie de le lui demander à nouveau, dans le contexte d’un sondage qui dit que les Américains n’approuvent pas la façon dont il a traité le problème. Le journaliste lui demande, presque en s’excusant. Cette fois, au lieu d’être conflictuel, Biden essaie d’en rire. Pas beau non plus, rire quand on vous dit que l’Amérique ne pense pas que vous êtes compétent.

REGARDER: Le président Biden rit lorsqu’on lui dit qu’un nouveau sondage CBS / YouGov montre qu’une majorité d’Américains ne pensent pas qu’il est “compétent, concentré ou efficace dans son travail”. pic.twitter.com/rDAW3CEgKl – Breaking911 (@Breaking911) 22 août 2021

Mais la pire chose a peut-être été lorsqu’il a semblé s’attribuer le mérite des actions de «groupes d’anciens combattants» et d’autres personnes qui ont fait des choses incroyables pour sauver des gens – parce que l’administration Biden ne fait pas le travail qu’elle devrait faire.

“Tant de ces Afghans ont courageusement soutenu les troupes américaines en Afghanistan, et maintenant, les États-Unis, y compris les groupes d’anciens combattants, les agences d’établissement des réfugiés, les organisations religieuses et tant d’autres, sont aux côtés de nos alliés afghans”, a déclaré le président. dit Biden. “Il illustre le meilleur de l’Amérique.” pic.twitter.com/GCFDSiqO3n – NBC News (@NBCNews) 22 août 2021

Oui, c’est le meilleur de l’Amérique que les militaires et toutes ces autres personnes intensifient. Mais ils n’auraient pas dû avoir à faire face à cette urgence. Non seulement il nous a mis dans cette situation, mais il veut maintenant se concentrer sur ce que font les autres pour recoller les morceaux. Il a terminé en disant qu’il était convaincu d’avoir tout fait correctement. C’est juste un peu trop.

Félicitons les gens qui font les choses ici — les militaires sur le terrain de divers pays et les groupes d’anciens combattants qu’il a mentionnés. Cela comprend également une incroyable coalition de milliers de personnes avec laquelle le vétéran de la guerre en Afghanistan Matt Zeller a été impliqué.

C’est un réseau de “centaines de milliers” de personnes, a déclaré Zeller, y compris des analystes utilisant des images satellite pour localiser les points de contrôle des talibans autour de l’aéroport de Kaboul, qui se coordonnent maintenant pour aider à évacuer les interprètes afghans du pays.

Il a déclaré que cela avait commencé comme une « armée d’anciens combattants » se faisant harceler par les Afghans, mais que le réseau s’est développé pour inclure des organisations de défense des droits de l’homme, de la foi et de la défense politique. “C’est incroyable”, a déclaré Zeller. « Il n’y a pas que les vétérans. Littéralement, ce sont des pasteurs, c’est ma mère, ce sont mes proches, des gens qui n’ont jamais servi en Afghanistan… des veuves, des veufs, des enfants de personnes qui ont servi. “Nous avons eu des analystes du renseignement qui sont venus et ont commencé à analyser des images satellite et à créer des produits pour les personnes où ils cartographient les points de contrôle des talibans en temps réel à l’aide des données des médias sociaux” pour fournir des itinéraires sûrs vers l’aéroport, a déclaré Zeller à Fox. Nouvelles.

Zeller a ensuite tourné son attention vers la seule chose qui manquait à l’effort.