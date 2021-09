Le discours de Biden sur l’Afghanistan montre qu’il est sociopathe – RedState ⋆ .

Combien de fois Joe Biden nous a-t-il dit pourquoi il avait raison sur l’Afghanistan ? J’ai perdu la trace, mais je pense que c’est au moins le cinquième coup de gueule “officiel”.

Mais celui-ci était le pire à ce jour et vous pouviez le sentir. Il était tellement en colère. Il n’est pas en colère contre les talibans. Il n’est pas en colère contre ses propres échecs ou ceux de son peuple. Il est en colère contre les gens qui restent. Et, il est en colère contre toi. Il vous en veut de ne pas simplement avoir accepté à quel point tout cela a été un «succès extraordinaire».

Il n’arrête pas de crier sur la fin de la guerre, un point que personne ne conteste ou dont personne ne parle vraiment – ​​seulement à propos de sa gestion incompétente de celle-ci – qu’il ne veut pas traiter, alors il continue d’essayer de changer d’orientation. Il l’a fait quatre fois et ne se rend toujours pas compte que personne n’achète ce tact. Que disent-ils de la folie, c’est faire la même chose mais s’attendre à un résultat différent ?

Mais il n’arrêtait pas non plus de dire des choses qui n’avaient aucun sens ou qui étaient manifestement fausses.

Biden dit qu’il a averti les gens de sortir depuis mars ou avril. Mais ensuite, il disait aussi qu’il ne pouvait pas voir le pays tomber, que « personne » ne le pouvait, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas l’avoir vu. Alors qu’est-ce que c’est ? En juillet, bien sûr, il a affirmé qu’on ne lui avait pas dit que le pays pourrait tomber. C’était un mensonge, comme nous l’avons découvert plus tard, car on lui a dit en juin que c’était une possibilité. Nous parlons de la possibilité depuis au moins mai.

Il a parlé de la date limite du 1er mai de Trump – criant que le choix était entre cela et envoyer beaucoup plus de troupes pour plus de guerre dont personne ne parlait. Mais il a lui-même dépassé ce délai en avril, reportant son départ de quatre mois. Alors il a lui-même prouvé que c’était un non-sens. De plus, Trump avait beaucoup de conditions dans l’accord que les talibans ont rompu, mais Biden ne les a pas tenus à l’accord, ce qui les aurait gardés sous contrôle.

Biden conteste la suggestion que les Américains auraient dû être évacués avant qu’il n’abandonne les bases américaines en Afghanistan: “Je ne suis pas d’accord avec respect” pic.twitter.com/17gNs5tjPv – Tom Elliott (@tomselliott) 31 août 2021

Il dit qu’il n’est pas d’accord avec les gens qui disent qu’il aurait dû commencer plus tôt. Maintenant, laissez de côté pour le moment que ses gens nous disaient en juillet qu’ils travaillaient à faire sortir des interprètes. Alors ils prétendaient en juillet qu’ils faisaient ce qu’il dit maintenant qu’ils ne le pouvaient pas. Mais il dit maintenant – imaginez s’ils amenaient des milliers de soldats pour sortir les gens alors, au milieu d’une guerre civile ? Je ne sais pas Joe, était-il préférable de faire venir des milliers après que vous ayez retiré toutes les troupes après qu’elles aient pris le contrôle complet et que nous étions à leur merci à cause de vous ?

Mais l’intérêt de le faire plus tôt était de ne pas avoir à tout faire en même temps, de sorte que vous auriez pu le faire pendant des mois, lentement et soigneusement, en vérifiant complètement tout le monde. Vous n’auriez donc pas besoin de « milliers de soldats ». De plus, Biden a retiré les 2 500 soldats restants, pour n’avoir qu’à en remettre 6 000. Il a donc lui-même « fait monter en flèche » beaucoup plus de troupes qu’il n’en a retiré. Tout ce qu’il prétendait faire pour réduire notre implication ne faisait qu’augmenter le risque et le danger pour notre peuple et nos alliés afghans.

Biden a continué à essayer de nous prêcher, convaincu s’il continuait à crier après nous, paysans ignorants encore plus fort que les quatre fois où il l’avait déjà dit – nous serions convaincus de son argument selon lequel c’était juste cool de retirer l’armée sans d’abord retirer les citoyens ou les alliés sans plan apparent. Biden a même fait un commentaire bizarre sur le Yémen, que je n’ai aucune idée de ce que cela signifie.

Biden a dit :

« Vous vous souvenez pourquoi nous sommes allés en Afghanistan en premier lieu ? Parce que nous avons été attaqués par Al-Qaïda et Oussama ben Laden en 2001 et qu’ils étaient basés en Afghanistan. « Je vous suggère respectueusement de vous poser cette question : si nous avions été attaqués le 11 septembre 2001 depuis le Yémen au lieu de l’Afghanistan, serions-nous jamais allés en guerre en Afghanistan ?

Hein? Qu’est ce que ça veut dire? Non, s’il avait été attaqué depuis le Yémen et qu’ils abritaient des terroristes, nous serions allés au Yémen. Pourquoi irions-nous en Afghanistan ? Quelle étrange question.

Mais ce qui était frappant dans tout cela, c’est qu’il ne s’agissait pas de morts. Il ne s’agissait pas des gens qui restaient. Dans une certaine mesure, il ne s’agissait même pas de mettre fin à la guerre. Il s’agissait, pour Joe Biden, de donner raison à Joe Biden sur cette question.

Il y avait beaucoup de choses malades dedans, mais ce qui était sociopathe dans tout ça, c’était d’utiliser le nom/la mort de son propre fils mort pour un chantage émotionnel. Certaines personnes peuvent ne pas aimer que je dise cela, mais c’est ce que c’est. Il l’a fait à plusieurs reprises dans ses diatribes sur l’Afghanistan. Il l’a encore fait dans le discours de mardi, et il l’a fait lors de ses réunions à Douvres avec les familles qui ont perdu leurs fils et filles à Kaboul. Donc, pour mémoire, le fils de Joe Biden, Beau, n’est pas mort en Afghanistan. Il est mort d’un cancer. Il avait auparavant servi en Irak. Les familles avaient l’impression qu’il parlait plus de son propre fils que du leur. On le voit jeter à nouveau Beau Biden dans ce discours. Il agit comme s’il était un père Gold Star, et ce n’est pas la même chose. Les familles le savent et elles ont été offensées qu’il l’ait fait pour lui-même et non pour leurs proches.

Mais plus que cela, c’est une utilisation cynique de son fils comme défense contre les critiques, pour ne pas parler de faits, mais de sa douleur, pas même du fils. Pour moi, c’est malade et même irrespectueux envers son propre fils, d’utiliser la mort de Beau de cette façon.