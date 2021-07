Le discours de Boris Johnson sur la Journée de la liberté annulé au milieu d’une vague – “Je ne me sens plus approprié!” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Daily Mail a appris que le Premier ministre avait prévu de prononcer un discours pour marquer la levée nationale capitale du verrouillage à la manière du chef de guerre Winston Churchill.

Cependant, une source gouvernementale a affirmé que l’événement “ne semble plus approprié” alors que les cas continuent de monter en flèche à travers le pays.

La source a déclaré: «Le plan était que Boris déclare effectivement la victoire sur le virus en invoquant l’esprit de Churchill, avec une rhétorique émouvante appropriée.

“Cela ne semble plus approprié.”

M. Johnson a précédemment déclaré que la Journée de la liberté tant attendue était “prudente mais irréversible”.

Cependant, Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire à la Santé, a déclaré que la situation est “très grave”, et a évoqué la perspective d’un autre verrouillage cet automne.

Il a déclaré que, si les cas continuent d’augmenter en septembre, “je pense que nous allons devoir reconsidérer”.

Bien que les cas de Covid continuent de grimper à un rythme sans précédent, les décès dus au virus sont restés extrêmement faibles.

“Cela montre que personne n’est à l’abri de ce virus mortel”, a-t-elle déclaré.

«En assouplissant toutes les restrictions avec l’augmentation des cas, ils expérimentent la vie des gens.

« En ce moment, ils poursuivent une stratégie de survie du plus fort, où les jeunes et les plus vulnérables sur le plan clinique seront laissés sans défense. »