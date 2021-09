Le discours de HOF de Derek Jeter a tiré de manière ludique sur l’écrivain qui l’a snobé

Il n’y a jamais eu de joueur de position pour obtenir une entrée unanime dans le Temple de la renommée du baseball, mais Derek Jeter s’en est approché terriblement.

Compte tenu de sa popularité parmi les écrivains de baseball et de sa place dans l’histoire comme l’un des meilleurs arrêts-courts pour jouer au jeu, les chances de Jeter d’égaler son coéquipier de longue date Mariano Rivera avec le vote unanime semblaient solides.

Il n’avait besoin que d’une voix.

Jeter a fini par tirer 396 votes sur les 397 bulletins soumis pour la classe 2020, ce qui était bon pour la part de vote la plus élevée pour un joueur de position. Mais ce vote – l’électeur est resté anonyme – était flagrant. Pourtant, Jeter a réussi à rire de toute la situation lors de son discours au Temple de la renommée mercredi.

Derek Jeter : “Merci aux auteurs de baseball – tous sauf un d’entre vous.” pic.twitter.com/PmBBBNDDq0 – Jon Perez (@JonPerez_) 8 septembre 2021

Jeter dit avec un sourire :

“Merci aux écrivains de baseball – tous sauf un d’entre vous – qui ont voté pour moi.”

La blague a suscité beaucoup de rires et de longs applaudissements. Et honnêtement, c’était un excellent moyen d’aborder le camouflet. Après tout, si des joueurs comme Ken Griffey Jr. et Greg Maddux n’ont pas pu obtenir une part unanime des votes au premier tour, alors manquer un vote est toujours plus qu’impressionnant.

Espérons qu’un électeur – quel qu’il soit – s’est également moqué de cette ligne.