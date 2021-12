Le discours de Keir Starmer démêlé par Rigby de Sky « Extrêmement politique! » | Politique | Des nouvelles

Le rédacteur politique de Sky était sur place pour analyser le message préenregistré de Sir Keir Starmer à la nation sur le coronavirus. Le chef de l’opposition a affirmé ne pas faire de politique partisane pendant le discours. Cependant, Mme Rigby a fait valoir que Sir Keir avait en fait prononcé un discours « extrêmement politique ». Elle a ensuite souligné la manière dont Sir Keir semble essayer d’imiter le style du Premier ministre Boris Johnson.

Mme Rigby a déclaré à Sky News: « Je veux dire, je ne parle pas ouvertement de politique, mais c’était extrêmement politique.

« Regardez la politique, il a exhorté tout le monde à prendre rendez-vous, exhortant ainsi le public à obtenir ces rappels.

« Il a appelé le gouvernement à utiliser les vacances de Noël pour vacciner les enfants de plus de 12 ans, il n’y a pas eu de prise énorme depuis plus de 12 ans, donc appelant à un effort plus important pour essayer de faire vacciner plus d’enfants du secondaire.

« Et puis il a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir intensifié plus tôt le déploiement. »

PLUS À VENIR…