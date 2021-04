«Le discours de Kejriwal partagé à la télévision parce que…»: Le CMO de Delhi sur la crise de l’oxygène en direct qui a irrité le Premier ministre Modi

Expliquant la raison de la diffusion en direct, le CMO de Delhi a déclaré qu’il n’y avait aucune communication ou instruction du PMO sur l’interdiction de la diffusion d’une telle interaction. (Photos: ANI / Twitter)

Les mains jointes et une voix sombre, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a appelé le Premier ministre Narendra Modi à “ passer quelques appels téléphoniques ” vers certains États et à résoudre l’urgence de l’oxygène dans la capitale nationale. Ce discours, qui a été retransmis en direct sur toutes les chaînes d’information pendant une brève période, a eu lieu vendredi lors de la réunion virtuelle de haut niveau du Premier ministre avec les ministres en chef. Maintenant, ce bref flux en direct a déclenché une controverse politique avec les sources gouvernementales affirmant que Kejriwal a télévisé inutile la rencontre “ interne ” pour marquer des points brownie. En fait, PM Modi avait l’air visiblement contrarié lorsqu’il s’est rendu compte du flux en direct. Il a arrêté le CM de Delhi à ce moment-là et a déclaré que ce n’était pas le protocole car ce n’était pas une interaction ouverte destinée au grand public. Bien que Kejriwal se soit excusé à ce moment-là, il a terminé son discours en demandant aux plus hautes autorités d’aider Delhi.

Maintenant, le bureau du ministre en chef de Delhi a publié une déclaration disant qu’il “ regrettait ” la dispute. Expliquant la raison de la diffusion en direct, le CMO de Delhi a déclaré qu’il n’y avait aucune communication ou instruction du PMO sur l’interdiction de la diffusion d’une telle interaction. D’autre part, l’agence de presse ANI a tweeté des sources gouvernementales anonymes disant que le gouvernement AAP faisait de la politique en publiant la conversation privée. Les sources ont également déclaré que les questions soulevées par le CM de Delhi étaient déjà examinées et que des mesures avaient déjà été prises pour résoudre la crise de l’oxygène.

Un jour où l’Inde a enregistré plus de 3 lakh nouvelles infections à Covid-19 pour le deuxième jour consécutif, Delhi a enregistré plus de 300 décès, ce qui est le pic de 1 jour le plus élevé depuis le début de la pandémie l’année dernière. Les hôpitaux de Delhi ont émis de l’oxygène SOS alors que des pétroliers sont bloqués aux frontières. Alors que le ministère de l’Intérieur de l’Union a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucun obstacle au transport de l’oxygène, la réalité du terrain est que les hôpitaux de Delhi sont obligés de libérer les patients en raison d’une pénurie d’oxygène.

