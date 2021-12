Le discours de la reine est le programme télévisé le plus regardé le jour de Noël 2021

7,4 millions de téléspectateurs à l’écoute pour le discours de Noël annuel de la reine (Photo: AP)

Le discours de la reine a dépassé les cotes du jour de Noël sur la BBC, suivi de l’émission spéciale Strictly Come Dancing.

L’émission annuelle de la reine, qui voit Sa Majesté s’adresser à la nation à 15 heures le 25 décembre, l’a vue réfléchir sur la mort de son mari, le prince Philip, ainsi que sur l’impact continu de la pandémie de coronavirus.

La société rapporte que son message puissant a été regardé par 7,4 millions de téléspectateurs, avec 5,8 millions de téléspectateurs pour voir la popstar Anne-Marie soulever le Christmas Glitterball dans l’épisode Strictly Christmas.

Viennent ensuite Call The Midwife avec 4,7 millions de téléspectateurs, avec Christmas Wheel de Michael McIntyre attirant 4,6 millions et Blankety Blank attirant 4,2 millions.

Les chiffres d’audience de cette année constituent un changement radical par rapport au précédent, car la comédie de situation Mrs. Brown’s Boys, qui rapporte généralement les chiffres, ne figurait pas dans le top 10 cette année.

Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC, a déclaré: “ Les téléspectateurs ont choisi la BBC le jour de Noël et les ont divertis par millions, Strictly prenant la première place.

Anne-Marie a été sacrée championne de Noël (Photo : BBC)



Call The Midwife a également été un grand succès le jour de Noël (Photo: BBC)

« Rien ne rassemble le pays à Noël comme la BBC, il y avait quelque chose pour tout le monde avec les sept programmes les plus populaires de la journée qui couronnent une année brillante sur la BBC, célébrant la créativité britannique où nous avons livré des succès et un travail primé et vu un public énorme venir à nos spectacles.

« Ce sont ces moments, à une époque de compétition intense, qui prouvent qu’après 99 ans, la BBC compte plus que jamais. »

De même qu’en 2020, le discours annuel du monarque du château de Windsor dans le Berkshire a envoyé un message d’espoir au pays, ainsi que ses pensées et ses prières à ceux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus.

La reine a déclaré: «Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

Les garçons de Mme Brown ne figuraient pas dans le top 10 cette année (Photo : BBC)

«Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles.

Plus: Strictly Come Dancing



«Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque j’ai posé les yeux sur lui pour la première fois.

« Mais la vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières rencontres – et autant qu’il me manque à moi et à ma famille, je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël. »

