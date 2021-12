Le discours annuel de la reine a souligné son lien profond avec son mari, le prince Philip, décédé plus tôt cette année. L’expert en langage corporel Jesús Enrique Rosas a affirmé que le cadre du discours envoyait un message clair au public, notant que sa position avant et centrale dans le cadre était une « déclaration de pouvoir ». Il a suggéré que le discours d’encouragement de la reine visait à montrer qu’elle restait un leader et qu’« elle était loin de prendre sa retraite ».

L’animateur de Body Language Guy a déclaré: « La première chose que j’ai remarquée lorsque The Queen est finalement apparue était la composition du cadre. Elle est à l’avant et au centre.

« Pendant de nombreuses années, nous avions l’habitude de regarder son message de Noël assis de biais par rapport à la caméra. Cela a été au moins au cours des quatre dernières années, portant soit des tons clairs et neutres, soit du bleu et du violet plus récemment.

« Donc, la regarder à l’avant dans ce ton rougeâtre, au centre du cadre est une déclaration de puissance.

« Oui, elle considérait Philip comme sa force, mais en apparaissant de cette façon, elle envoie le message qu’elle est loin de prendre sa retraite. »

Une collègue experte en langage corporel, Judy James, a déclaré à Express.co.uk : « L’impact visuel et les messages projetés de la reine ont-ils déjà été aussi importants que cette année ?

« Son image la plus emblématique à ce jour pour 2021 a été la tragique d’elle assise seule et voûtée, vêtue de noir de la tête aux pieds lors des funérailles de son mari.

« Pour son message de Noël, elle présente heureusement et probablement délibérément une image très différente.

«Elle est vêtue d’un rouge simple mais magnifique pour signaler l’amour, le renouveau, la chaleur et une forte émotion et avec la broche qu’elle portait lors de sa lune de miel, puis à nouveau sur des photos plus récentes avec Philip épinglé à côté de ses perles signature.

« Assise face à la caméra, elle la rencontre avec une pose droite, un toilettage impeccable et un regard sans compromis et fort.

«Derrière elle, malgré le fait que, comme beaucoup d’entre nous, elle manquera de voir ses proches habituels cette année, il y a une banque de lumières dorées et chaleureuses dans ce qui ressemble à une salle de Noël joliment décorée.

«Ce regard signale la continuité, la résilience et même la défiance, et, grâce à Covid, il est comme d’habitude parfaitement lancé en termes de motivation du public pour traverser les prochains mois.

« Alors que nos politiciens apparaissent sur nos écrans avec l’air désolés et échevelés d’accusations d’infraction aux règles diminuant leur crédibilité, la reine apparaît maintenant comme le phare d’une détermination solide, malgré une année de chagrin, de maladie et de ses divisions familiales en cours. »

Le discours a également encouragé les gens à célébrer Noël au milieu de la pandémie mortelle et de la propagation d’Omicron alors qu’elle était rejointe à Windsor par un nombre réduit de parents.

Elle a également fait allusion à l’« amincissement » de la monarchie en ne mentionnant que les sept membres proches de la famille royale alors qu’elle accueillait officiellement ses quatre plus jeunes arrière-petits-enfants.