Le discours de la reine fait un clin d’œil déchirant à Philip lors du premier Noël sans son prince | Royale | Des nouvelles

La reine passera Noël avec Charles et Camilla à Windsor

Sur une photographie de l’allocution télévisée de cette année, publiée par le palais de Buckingham, la reine est assise derrière un bureau dans le White Drawing Room du château de Windsor. En règle générale, la femme de 95 ans affiche plusieurs photos de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour son discours.

L’année dernière, Sa Majesté a affiché une seule image du prince Philip après que le couple ait passé neuf mois en détention ensemble.

De la même manière, pour 2021, le bureau du monarque ne comporte qu’une seule photographie encadrée, en un tendre rappel de son mari de 73 ans, qu’elle a décrit comme « sa force et son séjour ».

La photographie est particulièrement poignante car cette saison festive marque la première pour la reine, après la mort du duc d’Édimbourg en avril.

L’image, prise en 2007 à la maison de campagne de Broadlands, dans le Hampshire, montre le couple ensemble.

Le discours de la reine fait un clin d’œil déchirant à Philip lors du premier Noël sans son prince (Image: Buckingham Palace)

Cette photo de la reine et du prince Philip est assise sur son bureau pour le discours (Image: .)

La photographie fièrement exposée a été prise pour marquer leur anniversaire de mariage de diamant.

La reine est représentée vêtue d’un costume bleu pâle avec son collier de perles signature et une broche, tandis que Philip est élégant dans une veste de costume et une cravate.

Le cliché revêt une importance particulière pour la famille royale, car l’image affichée recrée une photo prise lors de leur lune de miel.

Il fait un clin d’œil à une image célèbre du couple après avoir passé leur nuit de noces à la maison de campagne de Broadlands en novembre 1947.

La propriété était l’ancienne maison de l’oncle de Philip, Earl Mountbatten.

La reine était assise derrière un bureau dans le salon blanc du château de Windsor (Image: Buckingham Palace)

Dans l’image de son allocution télévisée traditionnelle, la reine porte une robe droite festive en laine gaufrée rouge alors qu’elle est assise devant un sapin de Noël illuminé.

Le vêtement, conçu par la créatrice britannique Angela Kelly, est accessoirisé d’une broche en chrysanthème saphir qu’elle portait à la fois sur la photographie de lune de miel et celle d’anniversaire.

En raison des restrictions liées au COVID-19, le monarque s’est assis seul à la chapelle St George pour les funérailles de Philip plus tôt cette année.

La pandémie a également eu un impact sur les célébrations de Noël du monarque car, pour la deuxième fois consécutive, elle a été forcée de rompre avec sa tradition royale habituelle en célébrant les festivités au château de Windsor plutôt qu’à Sandringham.

Une source du palais a déclaré que la décision de Sa Majesté d’annuler était une « décision personnelle » basée sur une « approche de précaution » au milieu de la propagation de la variante Omicron Covid.

L’année dernière, le monarque a célébré avec Philip et leurs fidèles collaborateurs, et des inquiétudes ont été exprimées quant à savoir si Sa Majesté passerait cette année seule.

La reine et le prince Philip à la maison de campagne Broadlands, Hampshire en 1947 (Image: Buckingham Palace)

Ces derniers jours, il a été clairement indiqué que le monarque ne profiterait pas de la compagnie de sa fille la princesse Anne pendant la période des fêtes.

La princesse royale s’auto-isole actuellement à son domicile du Gloucestershire, Gatcombe Park, après que son mari, l’amiral Sir Timothy Laurence, a été testé positif pour COVID-19.

Cependant, il a depuis été confirmé que la souveraine sera rejointe par son fils le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles pour les festivités de Windsor.

Le discours de Sa Majesté cette année fait suite à une série de moments joyeux et tristes pour la famille royale.

En 2021, la reine a accueilli quatre nouveaux arrière-petits-enfants dans la famille – August, le fils de la princesse Eugénie, Lucas, l’enfant de Zara Tindall, Lilibet, la fille de Harry et Meghan, et plus récemment la fille de la princesse Beatrice, Sienna.

En raison des restrictions de COVID-19, le monarque s’est assis seul à la chapelle St George pour les funérailles de Philip (Image: .)

Plus tôt cette année, Meghan et Harry ont participé à une interview télévisée explosive avec Oprah Winfrey où ils ont fait une série d’affirmations sismiques sur leur temps en tant que membres du cabinet.

Dans une déclaration publiée par le palais à l’époque, la reine a déclaré qu’elle était « attristée d’apprendre à quel point les dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan » et que les questions seraient traitées en privé.

L’année dernière, la reine a utilisé son émission de Noël pour transmettre un message d’espoir sincère au pays au milieu de la pandémie.

Elle a salué « l’esprit indomptable » de ceux qui s’étaient relevés « magnifiquement » face aux défis posés par le Covid.

Cette année, comme chaque année, le discours de la reine à la nation sera diffusé sur plusieurs chaînes à 15 heures le jour de Noël.