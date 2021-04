Le discours de la Russie sur la sortie de l’ISS a tellement plus de sens maintenant – .

La NASA a peut-être été un peu aveugle cette semaine lorsque son partenaire, le russe Roscosmos, a révélé qu’elle allait décider si elle voulait ou non quitter définitivement l’ISS. La station spatiale a été coopérée à la fois par les États-Unis et la Russie pendant longtemps et a accueilli des astronautes de nombreux pays différents. Maintenant, il semble que la Russie ait des doutes et qu’elle blâme l’âge et le manque de fonctionnalité de la station spatiale comme raisons pour lesquelles elle pourrait partir.

À l’époque, cela n’avait pas beaucoup de sens. L’ISS est un gros problème pour la Russie depuis longtemps et c’est l’un des rares domaines où les États-Unis et la Russie ont conclu un accord de coopération qui, du moins en apparence, fonctionne assez bien. Mis à part les fanfaronnades politiques, il ne semblait y avoir aucune raison pour que l’un ou l’autre pays veuille mettre les voiles, mais un article sur Telegram par le patron de Roscosmos, Dmitry Rogozin, aide à clarifier les choses. Si la Russie décide de quitter l’ISS, elle le fera presque certainement en faveur de sa propre station spatiale.

Comme le rapporte AP, un message Telegram de Rogozine est apparu peu de temps après l’annonce de la nouvelle que le pays envisageait de se retirer de la Station spatiale internationale. Le message était simple, le chef de l’espace russe déclarant que «le premier module central de la nouvelle station orbitale russe est en préparation». Rogozine a également noté qu’Energia, la société aérospatiale publique russe, travaillait sur le projet et qu’il devrait être prêt à être lancé d’ici 2025. Les messages comprenaient une vidéo des travailleurs d’Energia faisant leur travail.

La Russie a déjà accepté de travailler avec la NASA sur la Station spatiale internationale jusqu’en 2024. Au-delà, un autre accord devrait être conclu pour que la coopération se poursuive. La NASA est depuis longtemps d’avis qu’elle continuera à travailler sur l’ISS jusqu’à ce qu’il soit logique de s’arrêter. La Russie semble faire valoir que cette limite sera atteinte sous peu et que la station spatiale pourrait finalement être trop ancienne et / ou dangereuse pour qu’elle se sente à l’aise d’y envoyer ses astronautes.

Si cela se produit effectivement et que la Russie se retire de l’ISS en 2025, il sera intéressant de voir ce que la NASA décide de faire. La Russie travaille évidemment sur sa propre station spatiale qu’elle commencera à construire dans l’espace en 2025, mais la NASA n’a pas de tels plans. L’agence spatiale américaine veut envoyer des humains sur la Lune dans les quatre prochaines années (environ) et travaille sur le programme Artemis qui verra la construction d’une passerelle lunaire servant de point de départ pour les missions à destination et en provenance de la surface lunaire. C’est bien beau, mais aucun de ces plans ne comblerait un trou qu’un ISS abandonné laisserait.

Il faudra peut-être un certain temps avant de voir quelle est la décision de la Russie, mais le bavardage de la Russie cette semaine aura sans aucun doute attiré l’attention de la NASA.

