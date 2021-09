Le discours de l’UNGA se concentrera sur Covid, la nécessité de lutter contre le terrorisme et le changement climatique: le Premier ministre avant la visite aux États-Unis

in

Modi a déclaré qu’il participerait au premier sommet en personne des dirigeants Quad avec le président Biden, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga. (Source de la photo : ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré mercredi que sa visite aux États-Unis serait l’occasion de renforcer le partenariat stratégique global indo-américain et de consolider les liens avec le Japon et l’Australie.

Dans une déclaration juste avant de partir pour les États-Unis, Modi a déclaré qu’il conclurait sa visite par un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies axé sur les défis mondiaux urgents, notamment la pandémie de COVID-19, la nécessité de lutter contre le terrorisme, le changement climatique et d’autres problèmes importants. problèmes.

«Je serai en visite aux États-Unis du 22 au 25 septembre 2021 à l’invitation de Son Excellence le président Joe Biden des États-Unis d’Amérique. Au cours de ma visite, je passerai en revue le partenariat stratégique global indo-américain avec le président Biden et échangerai des vues sur des questions régionales et mondiales d’intérêt mutuel », a déclaré le Premier ministre.

“Je suis également impatient de rencontrer la vice-présidente Kamala Harris pour explorer les opportunités de coopération entre nos deux pays, en particulier dans le domaine de la science et de la technologie”, a-t-il déclaré.

Modi a déclaré qu’il participerait au premier sommet en personne des dirigeants Quad avec le président Biden, le Premier ministre australien Scott Morrison et le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Le Sommet offre l’occasion de faire le point sur les résultats du Sommet virtuel des dirigeants Quad en mars de cette année et d’identifier les priorités pour les engagements futurs sur la base de notre vision commune pour la région Indo-Pacifique, a-t-il déclaré.

“Je rencontrerai également le Premier ministre Morrison d’Australie et le Premier ministre Suga du Japon pour faire le point sur les solides relations bilatérales avec leurs pays respectifs et poursuivre nos échanges utiles sur les questions régionales et mondiales”, a déclaré Modi.

“Ma visite aux États-Unis serait l’occasion de renforcer le partenariat stratégique global avec les États-Unis, de consolider les relations avec nos partenaires stratégiques le Japon et l’Australie – et de faire avancer notre collaboration sur des questions mondiales importantes”, a-t-il déclaré dans sa déclaration de départ.

