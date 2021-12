Le discours de Noël du pape François souligné par une fausse mort

Un reportage sur le pape François publié samedi par ITV News a laissé beaucoup de gens un peu confus et une ancre a glissé pour corriger leur erreur. Le discours de Noël du chef de l’Église catholique était au centre de l’histoire rapportée par la présentatrice Kylie Pentelow. Puis à la fin du rapport, elle avait déclaré que le pape François était mort.

Pentelow s’est rapidement rattrapée et a corrigé l’erreur, mais c’est toujours un moment qui ne se produit généralement pas car les rapports de décès sont normalement bien confirmés avant toute annonce. Cela dit, le pape François rejoint l’ancienne star de Bond Girl et de That ’70s Show, Tanya Roberts, alors que des noms célèbres ont été rapportés à tort comme adoptés en 2021.

ITV News annonce accidentellement la mort du pape pic.twitter.com/ZMHBcuYQcE – Le Royaume-Uni est avec l’UE (@ukiswitheu) 25 décembre 2021

Malgré cette chute de télévision à Noël, le message du pape François était un message d’espoir en référence à la pandémie de coronavirus en cours. Le globe est actuellement aux prises avec la variante omicron de COVID-19 et elle semble se propager rapidement au pire moment possible. Son discours sur la place Saint-Pierre concernait les victimes de la pandémie et la fin pleine d’espoir de la pandémie. Il a également pris le temps de faire pression pour l’accès aux vaccins dans le monde.

« À cœur ouvert pour garantir que les soins médicaux nécessaires – et les vaccins en particulier – soient fournis aux personnes qui en ont le plus besoin », a déclaré le pape François. Il a également discuté de plusieurs sujets communs abordés au cours des dernières années.

Comment cela a-t-il pu arriver ?? – GameRoof (@jackson_dam) 25 décembre 2021

« Alors même que le message de la naissance du Sauveur, source de paix véritable, résonne dans nos cœurs et dans le monde entier, nous continuons d’être témoins d’un grand nombre de conflits, de crises et de désaccords », a déclaré le pape François. « Celles-ci semblent ne jamais finir, à présent nous les remarquons à peine. Nous nous sommes tellement habitués à eux que d’immenses tragédies sont maintenant passées sous silence. Nous risquons de ne pas entendre le cri de douleur et de détresse de tant de nos frères et sœurs. »

Bien que la prière de cette année soit venue du balcon traditionnel de la basilique Saint-Pierre, même si la foule était encore mince alors qu’elle était en hausse par rapport à 50 l’année précédente en raison du verrouillage de l’Italie en raison de la pandémie.