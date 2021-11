Le discours « de paix » dans le football de base qui mise sur le VAR « d’honnêteté »

10/11/2021 à 22h15 CET

« Je vous demande de jouer honnêtement. Si je me trompe et que vous le savez, dites-le moi. Vous vous sentirez très bien en le faisant ; tu verras. Et, bien sûr, nous allons nous respecter les uns les autres, car sans respect il n’y a pas de plaisir », leur dit-il. Ange Andrés Jiménez, arbitre andalou de football de base, à des enfants d’environ 11 ans qu’il dirigera dans quelques minutes. « J’ai parlé avec vos parents et vos spectateurs pour qu’entre nous tous, nous puissions atteindre cette paix et ce respect. C’est l’objectif, qu’il y ait de l’esprit sportif. «

L’arbitre est devenu viral en quelques jours sur les réseaux sociaux pour ses discours aux jeunes et aux parents, misant sur le fair-play et « VAR de l’honnêteté ». De nombreuses personnalités ont été encouragées à partager la vidéo pour appeler au fair-play et au respect. Le dernier d’entre eux, Pau Gasol, qui a partagé la vidéo soulignant que c’est l’essence du « sport ».

« Je suis enseignant au secondaire et au lycée », a déclaré Ángel à SPORT. « À l’école J’organise une ligue de football en salle pendant les récréations dans laquelle nous appliquons le ‘VAR de l’honnêteté’ et le ‘VAR des fans’ : Voir, Encourager et Respecter« .

« Quand on demande, il y a toujours des cas de ‘VAR d’honnêteté' », ajoute l’arbitre. « Le problème, c’est qu’ils n’ont pas pu leur demander, mais quand ils le font, ils répondent. Vous leur dites et les garçons, honnêtement, vous dites s’ils l’ont touché ou non et si c’est un coup de pied de but ou un corner, ou quoi être ».

Une initiative avec deux valeurs essentielles, la respect et honnêteté, qu’il espère continuer à appliquer dans les autres matches de football de base qu’il arbitre, même si les joueurs sont plus âgés : « Plus le garçon est jeune, plus l’éducation aux valeurs est facile. Mais de la même manière que j’ai réalisé avec environ 40 ans, il est possible qu’ils le fassent aussi. Éduquer, c’est aider l’autre à voir par lui-même que quelque chose a de la valeur. C’est plus facile si quelqu’un d’autre vous aide à le voir, et c’est éduquer. «

Le « Peace Referee » a commencé à arbitrer de 1994 à 2002 dans le football régional du sud de l’Espagne. Après avoir connu, comme beaucoup d’autres arbitres, de mauvais épisodes liés à des insultes dans les tribunes, il décide d’en sortir, mais revient en 2006 poussé par la passion. « À mon retour, j’avais une autre philosophie de vie à 28-29 ans, et je me suis dit : ‘Je ne vais pas supporter ces environnements.’ J’ai pensé que je devais arrêter les jeux quand il y avait des insultes. J’ai commencé à le faire et cela a atteint certains médias. Canal Sur a fait un reportage sur moi et ils m’ont donné un surnom ‘L’arbitre de la paix‘. Je l’ai aimé, il semblait affectueux et je l’ai gardé. J’avais l’habitude de faire des charas comme ça avant les jeux et ça fait sept ans que je n’ai pratiquement pas eu à les arrêter, alors j’ai pensé que les pourparlers avaient eu un effet. »

En 2013, il l’a quitté à nouveau, même s’il a toujours gardé un lien avec le monde de l’arbitrage non fédéré. « Il y a quelque temps, une personne du Plate-forme 090 (0 violence en 90 minutes) La mairie de Malaga m’a contacté, et les principes qu’ils défendent sont ceux que j’ai toujours défendus, et j’ai commencé à collaborer. À la suite de donner des conférences en tant qu’ambassadeur de la plateforme, je pensais que si je revenais à l’arbitrage je pourrais collaborer de l’intérieur et j’étais encouragé à arbitrer à nouveau au niveau fédéré ».

« Je demande à mes enfants s’ils se sentent mieux en aidant un voisin qui porte des sacs, chargé, ou profite d’elle et prend son portefeuille. « Aider », car sur le terrain de football, il doit en être de même. « Faites ce que vous pensez être la bonne chose à faire. Nous ne pouvons pas être certains sur le terrain de football et un autre totalement différent à l’extérieur, tout comme on n’a pas de principes éthiques lorsqu’on va au supermarché et d’autres quand on va chez le médecin. Vous les traitez tous les deux avec respect, et ce doit être exactement la même chose. Des principes éthiques doivent être inculqués dans tous les domaines de la vie», nous raconte Ángel, lors de la conversation dans laquelle il souligne à quel point il est important de l’inculquer aux mineurs de la famille.

Pour l’instant, Ángel tourne autour de quatre matchs depuis son retour et son initiative, avec le feu vert de la Fédération, a déjà pris de nombreux virages. Récemment, une autre vidéo virale d’un autre arbitre avec le même type de discours, en l’occurrence le catalan, a ravivé l’importance de mettre en évidence ce qui est vraiment important dans le football de base, qu’il existe un « environnement sain et éducatif ».

Avec ses discours, Ángel espère que les jeunes footballeurs « vivront de belles années de football, qu’ils se souviendront à quel point ils l’ont bien vécu, et non des atrocités qu’ils ont entendues ou vues ».

« Ce que nous défendons peut rendre les enfants, leurs familles et le football très heureux. Nous devons essayer de faire du sport un moyen de plaisir et aussi de croissance, individuelle et communautaire. C’est la plus grande victoire qui soit« Il ajoute à propos de sa façon de voir le sport. » Mon objectif est que l’idée monte, atteigne de nombreux esprits et cœurs et se propage afin que le football contribue à créer une société meilleure. Que les enfants qui se forment grandissent en étant les meilleurs adultes possibles. »