Le discours de Richard Branson sur le Brexit avant le vol spatial : “Le Royaume-Uni rejoindra l’UE !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Sir Richard a travaillé pendant près de deux décennies pour s’aventurer au-delà de la Terre et a rêvé de l’exploit depuis bien plus longtemps. Sa filiale Virgin Galactic a depuis longtemps voulu envoyer des passagers payants au bord de l’espace et à l’arrière. Dimanche, il y est parvenu, battant ainsi son collègue entrepreneur Jeff Bezos jusqu’à la ligne d’arrivée, qui lancera son propre service cette semaine.

Peu de temps après le vol, Sir Richard a tweeté, accompagné d’une photo de lui en apesanteur : “Bienvenue à l’aube d’une nouvelle ère spatiale.”

Alors que Sir Richard s’est fait connaître au fil des ans pour avoir construit un empire avec sa marque “Virgin”, l’homme d’affaires a attiré davantage de publicité pendant la campagne du Brexit et au lendemain du vote.

Un pilier du camp Remain, Sir Richard a plusieurs fois averti que la Grande-Bretagne diminuerait en dehors de l’UE.

Le milliardaire autodidacte a déclaré qu’il était prêt à parier qu’à terme, le vent tournerait et que le Royaume-Uni rejoindrait le bloc dans les dix prochaines années.

Cela, a-t-il dit, se ferait même sans qu’un deuxième référendum soit nécessaire.

Il a déclaré au South China Morning Post en 2017 : « Je serais prêt à prévoir que s’ils continuent sans autoriser un deuxième référendum, d’ici 10 ans, la Grande-Bretagne sera de retour dans l’Union européenne.

“Beaucoup de gens de mon âge se seront éteints et les jeunes réaliseront massivement quelle erreur a été commise et ils voteront pour rejoindre à nouveau l’Union européenne.

“C’est juste triste de voir les dégâts qui vont être causés entre-temps.”

JUSTIN: “Obama est inacceptable” Boris “rejette” le choix de Biden pour l’ambassadeur américain

“Nous continuerons d’investir au Royaume-Uni, mais nous n’investirons pas autant si le Brexit se poursuit.”

Il a affirmé que ses entreprises, des compagnies aériennes aux services de santé et financiers, avaient perdu environ un tiers de leur valeur au cours de l’année qui a suivi le Brexit.

En réponse aux divers commentaires de Sir Richard, un porte-parole de Virgin Group a précédemment déclaré à Express.co.uk : « Depuis 2015, Virgin Group a continué à investir de manière significative dans ses activités au Royaume-Uni et dans le monde.

« Les investissements au Royaume-Uni incluent 75 millions de livres sterling dans Virgin Care, de l’argent qui a directement servi à soutenir les services de première ligne du NHS, en payant les salaires des médecins, des infirmières et des professionnels de la santé.

“Pas un centime de profit n’a jamais été retiré du NHS, et il ne le sera jamais. Un soutien important a également été apporté à Virgin StartUp, qui est un organisme à but non lucratif, soutenant jusqu’à présent plus de 3 000 entrepreneurs dans le démarrage et la mise à l’échelle. leurs entreprises.

« En outre, Virgin Group a engagé 250 millions de dollars (180 millions de livres sterling) pour aider les entreprises Virgin et protéger les emplois menacés par la pandémie mondiale – une grande partie de cette somme sera investie dans des entreprises britanniques telles que Virgin Atlantic. »