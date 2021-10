Le discours de Stan Collymore sur l’équipe de touche inspire Southend United à son retour en coupe, l’ancien attaquant des Blues aidant également le club en difficulté à trouver son nouveau manager

Il y a eu une vue surprise samedi après-midi alors qu’un visage familier, Stan Collymore, a été aperçu en train de donner aux joueurs de Southend United une conversation d’équipe et d’aboyer des encouragements depuis la ligne de touche..

Et cela a semblé faire le travail aussi, alors que le club d’Essex en crise est revenu d’un but contre l’opposition du septième niveau du football anglais pour remporter son match de qualification pour la FA Cup et apporter un coup de pouce opportun.

Collymore est passé de la loge du réalisateur à la ligne de touche lorsqu’il a donné un discours d’équipe aux joueurs de Southend au Roots Hall

Collymore, à Southend ? Ce n’est pas aussi aléatoire qu’il y paraît. En fait, c’est une légende du club et un favori des supporters.

Alors que l’ancien attaquant est peut-être célèbre pour ses séjours à Liverpool et à Nottingham Forest, le joueur de 50 ans est un grand fan des Shrimpers, ayant essentiellement entamé sa carrière de haut niveau à Roots Hall.

Après avoir lutté pour le football régulier au club d’enfance Crystal Palace, qu’il a rejoint à 19 ans, Collymore a déménagé à Southend, alors première division, en 1992 pour la somme totale de 150 000 £, et il a été un succès instantané.

Non seulement ses 15 buts en 30 matchs ont aidé Southend à éviter la relégation du deuxième niveau cette saison-là, mais ses exploits ont attiré Forest, qu’il a rejoint pour un peu plus de 2 millions de livres un an plus tard.

Là, il a aidé les anciens vainqueurs de la Coupe d’Europe déchus à revenir en Premier League, et un déménagement à Liverpool et une convocation à l’équipe d’Angleterre ont rapidement suivi.

Collymore a atteint des sommets en signant pour Liverpool, mais n’a jamais oublié son sort à Southend

Collymore n’a jamais oublié ce que ce sort à Roots Hall a fait pour sa carrière. En fait, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il considérait le maintien de Southend en première division lors de sa seule saison avec le club comme l’une des plus belles réalisations.

Maintenant, Collymore aide le propriétaire impopulaire du club Ron Martin dans sa recherche d’un nouveau manager, ayant récemment limogé Phil Brown après un début de vie désastreux dans le football hors ligue, et apparemment aidant le joueur / entraîneur-chef par intérim Jason Demetriou dans l’abri.

L’ancien manager de la Premier League, Brown, a été limogé par Southend après avoir échoué à obtenir son statut de Football League, puis un mauvais départ en Ligue nationale ce trimestre.

Demetriou est passé de l’équipe de jeu à la pirogue en tant qu’entraîneur-chef par intérim à Southend

Southend a été relégué de la Football League la saison dernière après plus de 100 ans dans les quatre premiers niveaux du jeu anglais, et une situation sombre n’a fait que s’aggraver avec seulement deux victoires lors de leurs dix premiers matchs en Ligue nationale, où ils siègent 20e dans un tableau de 23 équipes.

Un coup de pouce est exactement ce dont les Shrimpers avaient besoin, et c’est exactement ce qui est arrivé – avec un peu d’aide d’un certain M. Stanley Victor Collymore.

Accueilli par les fans pour la deuxième fois cette saison, Collymore était un invité dans la loge des réalisateurs après avoir aidé le club dans son processus d’entretien pour son prochain manager. Il n’y est pas resté longtemps.

Avec à peine 30 minutes de jeu en première mi-temps, il a été repéré sur la ligne de touche en train de parler à toute l’équipe lors d’une pause dans le jeu, après les avoir vus concéder à Chertsey Town de la division centrale sud de la Ligue Isthmienne – le septième niveau du football anglais – avec seulement cinq minutes écoulées.

Les temps drastiques appellent des mesures drastiques, et Collymore a décidé qu’il était temps de donner un coup de pouce aux joueurs.

C’était tout un spectacle, car un homme qui n’occupe aucun rôle d’entraîneur au club a parlé aux joueurs sur la ligne de touche, aboyé des encouragements et a généralement essayé d’améliorer l’ambiance dans le stade.

Aurait-il été autorisé dans un autre niveau du jeu ? Probablement pas. Est-ce que Southend s’en souciait ? Pas du tout.

Et cela a apparemment fait l’affaire, puisque les Seasiders étaient à égalité avec 14 minutes au compteur et menaient 2-1 à la pause.

À la mi-temps, Collymore a été aperçu en train de descendre le tunnel et, vraisemblablement, dans le vestiaire. Sa présence semblait vitale, alors que Southend remportait 4-1, poursuivant sa quête pour se qualifier pour la FA Cup proprement dite.

Collymore a semblé l’apprécier aussi, avec des informations selon lesquelles il «sautait et applaudissait» à chaque fois que Southend se précipitait pour attaquer.

Il a même eu le temps de parler aux fans, qui espèrent sans aucun doute que leur porte-bonheur reviendra pour leur prochain match, alors qu’ils tentent de remettre leur campagne de ligue sur les rails.

