Le discours d’Obama à Glasgow rappelle à quel point il a mal gouverné

L’ancien président Barack Obama a tenté de remettre en cause les politiques climatiques de son administration lundi dans un discours prononcé lors du sommet mondial COP26 sur le changement climatique.

« Certains de nos progrès ont été bloqués lorsque mon successeur a décidé de se retirer unilatéralement de l’Accord de Paris au cours de sa première année de mandat », a déclaré Obama à Glasgow.

– Tom Elliott (@tomselliott) 8 novembre 2021

Le tir direct sur l’ancien président Donald Trump pour s’être retiré des accords de Paris sur le climat rappelle la façon dont Obama a cherché à gouverner : sans l’approbation des électeurs.

La signature américaine de l’Accord de Paris était au départ unilatérale, signée sous le président Obama sans mandat législatif. Le président Joe Biden a adopté la même norme le premier jour de son mandat avec un réengagement unilatéral des États-Unis envers l’engagement de Paris à réduire les émissions.

Les objectifs de l’accord visent à maintenir les températures mondiales «bien en dessous» de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels, avec moins de 1,5 degré fixé comme objectif préférentiel. La planète s’est déjà réchauffée de 1,1 degré Celsius depuis le petit siècle glaciaire des années 1800, coïncidant avec la plus grande augmentation du niveau de vie que les humains aient jamais connue.

Le record du président Obama est le record d’un pays dirigé par décret, avec 276 délivrés au cours d’un mandat de huit ans. Bien que n’étant pas le meilleur de tous les présidents, Obama a poursuivi une action unilatérale pour mettre en œuvre des changements politiques radicaux sur des questions majeures, des ordonnances sur le changement climatique à l’amnistie de masse accueillant une immigration incontrôlée. Ensuite, le président accuserait les républicains des échecs de l’administration.

La même routine s’est répétée en Ecosse lundi.

« Nous deux », a déclaré Obama en référence à lui-même et à Biden, « avons été en grande partie limités par le fait que l’un de nos deux principaux partis a décidé non seulement de rester sur la touche, mais d’exprimer une hostilité active envers la science du climat, et faire du changement climatique une question partisane.

– Tom Elliott (@tomselliott) 8 novembre 2021

Obama a été privé d’un Congrès démocrate pour le reste de sa présidence en 2010 après qu’une avalanche de politiques d’extrême gauche a provoqué un soulèvement conservateur sous la forme du mouvement Tea Party. Plutôt que de modérer son programme d’unification du pays et de solliciter un soutien modéré, le président Obama a poursuivi une voie alternative par l’action de l’exécutif.

Même avec des majorités démocrates dans les deux chambres législatives, le président Biden a déjà démontré un penchant pour la plume, avec plus de décrets signés au cours de ses 100 premiers jours que tous ses prédécesseurs dans le même laps de temps jusqu’à Franklin Roosevelt.

Les élections de la semaine dernière en Virginie, dans le New Jersey et dans les commissions scolaires de tout le pays montrent une fois de plus que l’histoire est sur le point de se répéter. Les républicains ont balayé les trois principaux bureaux de Virginie lors des premières victoires à l’échelle de l’État dans un État devenu bleu depuis 2009 tout en s’emparant presque du manoir du gouverneur du New Jersey.

La Maison Blanche Biden, cependant, après avoir redéfini ce que signifie diriger une présidence progressiste, n’a montré aucun signe de modération. Il a exprimé sa frustration face à une paire de sénateurs modérés dans une chambre à 50-50 qui a forcé le parti à réduire les dépenses colossales proposées par les démocrates de gauche. Le déclin du pays a entraîné une baisse de la cote d’approbation de Biden par rapport aux plus bas de l’ère George W. Bush oscillant autour de 43% dans l’agrégat Real Clear.

Après que l’apparition de Biden à Glasgow la semaine dernière était une publicité pour le charbon chinois et le gaz russe, celle d’Obama rappelait la stratégie des démocrates sur le changement climatique, donnant l’avantage aux adversaires étrangers tout en renonçant au feu vert du Congrès.