Le discours d’ouverture de la WWDC 2021 est désormais disponible sur le site Web d’Apple et YouTube

Si vous avez manqué le keynote d’ouverture de la WWDC 2021 lundi, ne vous inquiétez pas. Apple vient de partager sur son site officiel et sa chaîne YouTube les vidéos de la keynote d’aujourd’hui.

La société a présenté aujourd’hui des mises à jour majeures pour tous ses systèmes d’exploitation, notamment iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS 12 Monterey.

Il s’agissait du deuxième événement spécial d’Apple en 2021 et également du sixième événement entièrement en ligne depuis la WWDC 2020 en juin de l’année dernière. Encore une fois, la presse n’a pas pu assister à l’événement en personne en raison de la pandémie de COVID-19.

Apple a diffusé la présentation en direct sur son site Web et également sur YouTube, et maintenant le discours complet est disponible pour être revu. La keynote est également disponible sur Apple Podcasts en version audio uniquement et en version vidéo HD.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

