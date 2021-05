Le discours écossais du prince William «soulevait des sourcils» au milieu de la récente «attaque» de Harry au palais | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a déclaré que l’Écosse était la source de ses souvenirs les plus heureux et les plus tristes lors d’un discours prononcé ce week-end. William a expliqué comment il se trouvait au domicile de la reine à Balmoral en 1997 lorsqu’il a appris la mort de sa mère. Mais il a également expliqué comment l’Écosse était l’endroit où il avait rencontré sa femme Kate Middleton pour la première fois il y a près de 20 ans à l’Université St Andrews.

William a également décrit comment son enfance était «remplie de vacances amusantes» en Écosse.

Mais l’expert royal Daniela Elser a suggéré que les commentaires de William étaient une «fouille» chez son frère après la «dernière attaque de palais» de Harry.

Le duc de Sussex a longuement parlé de ses problèmes de santé mentale dans la série The Me You Can’t See, avec la co-présentatrice Oprah Winfrey.

Harry a décrit comment lui et Meghan Markle se sentaient «complètement impuissants» en tant que membres de la famille royale, affirmant qu’ils étaient confrontés à «un silence total ou une négligence totale» chaque fois qu’ils demandaient de l’aide.

«Mon enfance a été riche en vacances à l’air frais, à la baignade dans les lacs, aux barbecues en famille avec mon grand-père aux commandes, et oui, l’étrange cécidomyie.»

Mme Elser a affirmé que la représentation de William de son enfance “contraste totalement avec les effusions récentes de son frère le prince Harry au sujet de son enfance qui ont dépeint le fait de grandir au sein de la couronne comme une expérience brutale et émotionnellement cicatrisante”.

Dans l’émission Apple TV, Harry a décrit comment son père, le prince Charles, lui avait dit qu’il avait souffert et que ses fils souffriraient aussi.

Harry a dit: «Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi’.

«Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire les choses pour vos enfants.