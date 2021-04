Le discours émotionnel d’Imanol Alguacil avec un t-shirt et un foulard

04/04/2021

Activé à 04:42 CEST

L’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, est apparu avec un sourire indélébile pour célébrer son premier grand succès professionnel qui le rend « super fier de faire l’histoire » avec le club de Saint-Sébastien.

Imanol a terminé la conférence de presse officielle « en mode amateur », avec la chemise et l’écharpe bleu et blanc et a chanté et crié comme un fan de plus pour célébrer le troisième titre d’échanson dans l’histoire du Royal.

🤣 IMANOL ALGUACIL MET EN «MODE AMATEUR» LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE !! 🗣️ C’est pour vous tous, Guipúzcoa !! Pour tous ceux qui ressentent le réel !! Allez Real !! Oups, vrai !! Allez, Goazen !! # LaCopaMola🏆 # FinalCopaDelRey pic.twitter.com/12PXPi58Ow – RFEF (@rfef) 3 avril 2021

«C’est quelque chose de formidable et je veux l’offrir aux médecins, aux infirmières et aux personnes qui se battent en première ligne, sauvant tant de vies, car cela a du mérite et c’est aussi pour eux tous. Mon oncle est décédé cette semaine de Covid, ma famille a souffert, Nous avons reçu un grand soutien de mon peuple … et je le dédie également à tous », a déclaré le shérif avec enthousiasme.

« Je suis sorti un peu avec ma femme et seulement dans les montagnes, à la maison toujours avec un masque… J’ai été insupportable ces dernières semaines et ce sont les premières dont je me souviens », a révélé Alguacil, qui a remercié le président Jokin Aperribay et le directeur de football Roberto Olabe pour leur confiance.

Sheriff a souligné que son équipe «méritait à juste titre de gagner la Coupe» et a assuré qu’il vivait la finale «l’esprit tranquille car je les voyais concentrés et travaillant très bien alors qu’ils jouaient quelque chose de très important».

Il a reconnu son malaise dans la remise de 8 minutes puisque « l’Athletic a montré qu’en accrochant des ballons, il a réussi à marquer des buts dans ces moments-là ».

Il a cependant assuré que son pouls n’a pas tremblé sur le penalty de Mikel Oyarzabal, Après avoir échoué trois fois en 2021, l’Eibar avance, car « il apparaît toujours dans les grandes occasions ».