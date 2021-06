Le discours émouvant de Luis Enrique à Diego Llorente

12/06/2021 à 11h39 CEST

Luis Enrique Martinez, sélectionneur de l’Espagne, a eu des mots pour Diego Llorente une fois le défenseur de Leeds de retour dans la concentration du « Rouge » après s’être avéré être un faux positif pour COVID-19. Le compte Twitter officiel de l’équipe a partagé la conversation brève mais émouvante entre « Lucho » et Llorente, qui écoute attentivement les conseils de l’Asturien.

“Dans la vie, quand des coups durs et injustes et des situations arrivent comme celle-ci qui vous a touché, il y a des moments où vous devez accepter les choses et ne pas vous fouetter car sûrement tu as passé deux jours à éclater, à pleurer, à te casser et à te chier dans tout et que tu emportes. En fin de compte, vous devez accepter les choses telles qu’elles sont. Heureusement que vous êtes là”, a déclaré Luis Enrique pour tenter d’encourager le joueur de Leeds, que tous ses coéquipiers ont reçu à Las Roza avec un couloir et une énorme ovation.

Rappelons qu’après avoir été testé positif au COVID-19 et isolé par protocole sanitaire, Diego Llorente a été testé négatif à plusieurs reprises aux tests PCR qu’il a subis, il a ainsi été possible de rejoindre la concentration de l’équipe espagnole, qui débutera ce lundi son parcours en Eurocup.