Le discours murcien devra également attendre le statut

12/07/2021 à 20:27 CET

José Antonio Muñoz

L’Espagne est une bouilloire dans laquelle une multitude de cultures, de traditions et de façons de parler sont agitées. Un exemple en est le bable (dialecte asturien), qui a reçu ces derniers jours un élan certain pour être reconnu comme langue co-officielle de la Principauté. Un constat qui est loin d’être atteint par le dialecte régional, puisque le Statut d’autonomie ne le reconnaît pas encore patrimoine immatériel de tous les Murciens et, maintenant qu’il était sur le point de paraître dans deux articles, au moins « timidement », le processus est paralysé.

« Aimer le murcien ne signifie pas aller contre le castillan, mais cela signifie vouloir ce qui est typique des terres murciennes afin que la population puisse s’identifier à l’histoire de Murcie, qui n’est pas seulement castillane, mais aussi aragonaise, valencienne-catalane et mozarabe. » C’est la thèse recueillie par le professeur de l’Université des îles Baléares Ángel Custodio Navarro dans l’essai Besoin d’une protection urgente, par des moyens législatifs, de la patrimoine linguistique de la Région de Murcie et tout le bassin du Segura.

Déjà en 1978, Fraga Iribarne avait inclus dans le débat constitutionnel la nécessité de protéger le dialecte murcien dans la Magna Carta. Cependant, la course pour la protection de la parole murcienne a commencé en 2001 lorsque l’association L’Ajuntaera pa la Plática, Esturrie y’el Escarculle de la Llengua Murciana a présenté pour la première fois devant l’Assemblée régionale une pétition pour inclure dans le Statut régional le protection de la langue murcienne, déclarer ce bien d’intérêt culturel et prendre toutes les mesures nécessaires pour sa protection, sa promotion et sa diffusion.

Malgré le refus initial, Manuel Zapata Nicolás, président de L’Ajuntaera, s’est de nouveau présenté devant la Commission spéciale d’étude et d’évaluation pour une éventuelle réforme du Statut d’autonomie de l’Assemblée régionale de Murcie. A cette occasion, il a demandé que l’article 8.1 du nouveau statut reconnaisse Murcie comme « un ensemble de modalités de parole et linguistiques de la Région, dans toute sa richesse et sa variété ». En outre, la protection du valencien a été proposée, typique des municipalités telles que Abanilla, Jumilla et Yecla.

Certaines revendications qui ont été timidement reprises dans les articles 28 et 29 de la réforme du statut régional, qui est actuellement en cours d’examen au Congrès des députés, bien que l’Assemblée régionale, avec les voix de Vox, PP et exclue des Citoyens et Vox, a paralysé le processus en demandant le texte afin que les amendements présentés par les différents partis de la chambre basse ne soient pas approuvés.

Le panocho n’est qu’une partie de cette richesse

Malgré ce que pensent la grande majorité des Murciens, panocho et Murcie ne sont pas les mêmes. Alors que le murcien englobe toutes les langues du bassin du Segura, qui est géographiquement limité par les rivières Almanzora, Júcar et Vinalopó, le panocho est le dialecte ou la variante du murcien originaire des régions de Vega Media, Huerta de Murcia et Vega Baja. Cependant, le fait que la majeure partie de la littérature murcienne ait été basée, tout au long de l’histoire, sur la littérature panocha les a conduits à avoir tendance à tort à s’identifier l’un à l’autre.

Les articles que le Statut d’autonomie collectera enfin, s’il passe enfin les procédures au Congrès et au Sénat, vous invitent à prendre soin des particularités linguistiques de la Région, en plus de promouvoir et de renforcer les caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles de la Région de Murcie dans toute sa variété et son extension.

Une reconnaissance, selon Navarro Sánchez, « trop ​​pauvre ». « Il s’agit d’une protection minuscule, sans mentionner le contexte linguistique lui-même de ce qu’il est destiné à protéger et à décrire ; il ne faut pas non plus que le Statut réformé oublie que le valencien-catalan est également parlé dans la Région de Murcie, car il est requis par le Conseil de l’Europe, prévient-il.

Pour cette langue murcienne, il est contradictoire que l’Andalousie et la Communauté valencienne aient été en avance sur la Région de Murcie dans la protection des différentes modalités linguistiques existant dans la communauté. « Le statut andalou a toujours protégé le discours murcien d’Almería, des parties de Grenade et de Jaén. D’autre part, la Generalitat a reconnu en 2016 le Valencien-catalan de la Sierra del Carche. Pendant ce temps, la Communauté autonome ne reconnaît toujours l’existence d’aucune de ces deux langues », déplore Custodio Navarro.

Dans le texte en attente d’approbation en chambre basse, ils invitent à renforcer les traits sociaux et linguistiques

Le chercheur vise à créer un article explicite, dans la partie générale ou titre préliminaire du Statut, pour tout le patrimoine linguistique murcien comme la mesure la plus nécessaire. De cette manière, souligne Navarro Custodio, « une protection similaire à celle de l’Andalousie serait réalisée. « .

« Il y a un besoin prédominant de reconnaître et de rendre digne tout ce patrimoine linguistique dans ce qui se réfère au territoire strict de la Région de Murcie, qui mérite une attention particulière par l’art de la citoyenneté et les différentes institutions, puisque l’attention envers les autochtones du dialecte murcien brille par son absence. Une variété linguistique, qui est encore vilipendée, la considérant irrégulière, ancienne et vulgaire », conclut Custodio Navarro.

