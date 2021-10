Le discours passionnant d’Unzué devant l’équipe d’Osasuna

16/10/2021 à 16h33 CEST

« Aujourd’hui, Juan Carlos Unzué est revenu à Tajonar, chez lui, pour nous donner une leçon de vie. Ses paroles ont été de l’or pur. Un enseignement qui méritait d’être partagé » a commenté le club après les paroles émouvantes qu’il a dédiées. Juan Charlie Unzué au personnel navarrais.

Los Rojillos a invité l’ancien joueur du Osasuna, qui souffre actuellement de la maladie de la SLA, à laquelle il était un jour son foyer. L’ancien gardien de but, qui se bat actuellement pour obtenir plus d’aide pour ceux qui souffrent de la même maladie, a motivé l’équipe de Pampelune avec son message, dans lequel il transmet positivité et énergie pour la vie, dans lequel il demande que chaque instant au maximum, depuis nous sommes privilégiés.

La vidéo a été partagée par le club lui-même sur les réseaux sociaux, virale sur Twitter.

