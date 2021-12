Le discours profondément personnel de Queen est en tête du classement des émissions de Noël les plus regardées | Royale | Des nouvelles

Le discours de Noël profondément personnel de la reine a été l’émission la plus regardée le 25 décembre, attirant une audience cumulée de 8,96 millions de personnes. Le discours, dans lequel la monarque a exprimé son chagrin à la suite de la mort du prince Philip, a été diffusé à 15 heures sur BBC One, ITV et Sky News.

Le discours a été suivi par le Strictly Come Dancing Christmas Special de la BBC, qui a été regardé en début de soirée par près de six millions de personnes.

Au cours de l’émission, la pop star Anne-Marie et son partenaire de danse professionnel Graziano Di Prima ont été couronnés vainqueurs après avoir exécuté un cha-cha, qui leur a décerné un score parfait de 40 de la part des juges.

Le troisième programme le plus regardé était Call The Midwife, avec une audience de 4,7 millions de personnes.

Il a été suivi par Christmas Wheel de Michael McIntyre avec 4,6 millions de téléspectateurs et Blankety Blank en cinquième position avec une audience de 4,2 millions de personnes.

La BBC a obtenu huit des 10 meilleurs programmes le jour de Noël tandis qu’ITV a pris les huitième et neuvième places du classement avec ses épisodes de Noël de Coronation Street et Emmerdale.

C’est la deuxième année consécutive que le discours de la Reine est l’émission la plus regardée le 25 décembre.

L’année dernière, son discours était axé sur l’espoir au milieu de l’incertitude de la pandémie de COVID-19, qui a attiré 8,14 millions de téléspectateurs.

Ce chiffre marque une amélioration par rapport aux notes de 2019.

Ensuite, l’émission de Queen’s a été regardée par 7,85 millions de personnes et dépassée par Gavin et Stacey, choisis par 11,6 millions de personnes.

Dans le discours de cette année, Sa Majesté a sympathisé avec les familles qui ont perdu un être cher – un peu comme elle l’a fait en avril, lorsque le prince Philip est décédé.

Le monarque a déclaré: « Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers.

« Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

A NE PAS MANQUER

« Mais pour moi, dans les mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde. »

La reine a continué à partager les détails de sa vie quotidienne avec le duc d’Édimbourg, évoquant son « sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation ».

De plus, elle a parlé de son « scintillement espiègle et inquisiteur », qui est resté aussi brillant que jamais, même dans ses dernières années.

La reine a également rappelé l’une des réalisations les plus importantes du prince Philip – le prix du duc d’Édimbourg – et son intérêt précoce pour la conservation.

Cela l’a amenée à faire l’éloge de leur fils Charles et de leur petit-fils, le prince William.

Elle a déclaré: « Il a également été l’un des premiers champions à prendre au sérieux notre gestion de l’environnement, et je suis fier au-delà des mots que son travail de pionnier ait été repris et magnifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenu par Camilla et Catherine – plus récemment au sommet de la COP sur le changement climatique à Glasgow. »

La monarque s’est également tournée vers l’avenir – avec des mentions des Jeux du Commonwealth qui se dérouleront à Birmingham en 2022 et de son jubilé de platine.

Faisant référence aux quatre bébés royaux nés cette année, la reine a ajouté: « Peut-être est-il plus vrai de dire que Noël peut parler à l’enfant en nous tous.

« Les adultes, accablés de soucis, ne parviennent parfois pas à voir la joie dans les choses simples, là où les enfants ne le voient pas.

« Et pour moi et ma famille, même avec un rire familier manquant cette année, il y aura de la joie à Noël, car nous avons la chance de nous remémorer et de revoir la merveille de la saison des fêtes à travers les yeux de nos jeunes enfants, de que nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre autres cette année.

« Ils nous enseignent à tous une leçon – tout comme le fait l’histoire de Noël – que dans la naissance d’un enfant, il y a une nouvelle aube avec un potentiel sans fin. »