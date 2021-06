Le discours trash de Clint Capela rend la série Hawks-Knicks encore plus amusante

Les Knicks de New York et les Hawks d’Atlanta ont disputé l’une des séries les plus intenses du premier tour des Playoffs NBA 2021. La série a commencé avec une atmosphère chargée à l’intérieur du Madison Square Garden alors que les fans des Knicks saluaient la star des Hawks Trae Young avec des chants allant d’explicites à créatifs. Young a répondu avec son propre discours poubelle tout en portant son équipe à une avance de 3-1 dans la série qui a mis les Knicks au bord de l’élimination avant le match 5 de mercredi.

Le centre d’Atlanta Clint Capela a mis de l’huile sur le feu lors de son point de presse mardi avant le match 5. Interrogé sur le jeu physique de New York dans la série, Capela a déclaré: «Nous pouvons être physiques, mais nous pouvons aussi gagner des matchs. Maintenant, nous venons chez vous pour gagner à nouveau ce jeu et vous envoyer en vacances.

Voici la citation complète de Capela :

“[The Knicks] essayer de jouer dur, pousser nos gars autour et parler s—, mais nous pouvons le faire aussi… nous pouvons pousser les gars aussi, nous pouvons parler s— aussi, alors que vas-tu faire à ce sujet? Et nous pouvons gagner avec ça, alors que vas-tu faire à ce sujet?” – Clint Capela pic.twitter.com/I7OZi5uXcz – Vidéos Knicks (@sny_knicks) 1er juin 2021

Voici les commentaires de Capela, transcrits :

J’ai interrogé Clint Capela sur le jeu physique des Knicks. « … On leur a montré dès qu’ils sont revenus ici qu’on peut aussi bousculer les gars. On peut aussi dire de la merde. Alors qu’est-ce que tu vas faire ? Et nous pouvons gagner avec ça.” Voici notre échange : pic.twitter.com/C1ccPSckkD – Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) 1er juin 2021

Capela a également été interrogé sur une faute flagrante infligée à la star des Knicks Julius Randle à la fin du match 4 alors que le match était déjà hors de portée pour New York. Capela a qualifié cela de pièce sale et a déclaré: “Ce n’est pas comme ça que vous jouez dur.”

Clint Capela conteste la faute flagrante de Julius Randle sur Danilo Gallinari dans le match 4 : “Bien sûr, c’était un sale coup, des représailles ou pas. C’est maintenant comme ça que tu joues fort… nous pouvons tous bousculer quelqu’un.” pic.twitter.com/uA2eAao7WX – Vidéos Knicks (@sny_knicks) 1er juin 2021

Voici la vidéo du jeu. Randle a déclaré que ce jeu était en représailles à Gallinari donnant un coup de coude à l’aile des Knicks Reggie Bullock plus tôt dans le match.

Julius Randle dit que sa réponse flagrante était la réaction de Gallinari à Bullock plus tôt. “Gallinari a eu un sale coup… je ne peux pas laisser ça arriver. Je n’essayais pas de le blesser mais dans cette situation… leur merde.” pic.twitter.com/wnHAHmsX6V – Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) 30 mai 2021

Hé Julius Randle, que penses-tu du discours dur de Capela ?

Julius Randle sur Clint Capela : “Je m’en fiche.” – Stefan Bondy (@SBondyNYDN) 1er juin 2021

Capela a connu une saison formidable pour les Hawks lors de sa première année complète avec l’équipe et a été l’une des principales raisons du redressement de la franchise. Le centre de 26 ans s’est mis en position d’être nommé dans l’équipe NBA All-Defensive cette saison en ancrant la défense d’Atlanta dans la peinture et en fournissant le type de protection de jante qui manquait cruellement aux Hawks l’année dernière. Capela ne marque en moyenne que neuf points par match lors des quatre premiers matchs de la série contre les Knicks, mais il a laissé un impact notable sur le verre et l’ailier défensif.

La menace des lobs de Young sur Capela a été le fondement de l’offensive d’Atlanta toute la saison.

Capela a même éclaté la vague de doigt Dikembe Mutombo au cours de cette série comme une ode à l’ancienne star des Hawks. Malgré le fait que peu de gens donneraient aux Hawks ou aux Knicks une chance de se qualifier pour la finale de la conférence, cette série a été formidable car les deux équipes ont été affamées pour les récents succès en séries éliminatoires et croient vraiment qu’elles pourraient gagner le match. Jusqu’à présent, ce sont les Hawks qui imposent leur volonté.

L’intensité de la série est parfois devenue moche. Un fan des Knicks a craché sur Trae Young, ce qui est dégoûtant et inacceptable. Le fan a été banni du Madison Square Garden. Les fans des Knicks ont également scandé “f *** Trae Young” puis “Trae Young est chauve” tout au long de la série. Young a été sensationnel depuis le début, fournissant une réponse définitive aux critiques qui ont déclaré que son jeu ne pouvait pas résister à la pression des séries éliminatoires.

Pour aussi bon que les Hawks aient été dans cette série, il ne sera pas facile de la clôturer à New York contre une équipe des Knicks qui se bat pour sa saison et une autre foule hostile. Capela vient de donner aux Knicks plus de matériel de babillard. Cette série sera à voir jusqu’au bout.