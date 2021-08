Le dispositif de triche Nintendo Switch accélère la chasse aux Pokémon Shiny, et il s’avère controversé

Pour certains joueurs Pokémon, l’art de la chasse brillante est une activité spéciale et sacrée qui peut être tout aussi agréable – sinon plus – que de jouer au jeu de base lui-même. Certains joueurs passent des centaines d’heures à faire éclore des œufs, à réinitialiser leur jeu en douceur lorsqu’ils rencontrent des Pokémon spéciaux, et plus encore, le tout dans l’espoir de retrouver une variante rare et de couleur différente d’un Pokémon particulier pour leur collection numérique.

Il est peut-être compréhensible, alors, qu’un périphérique externe capable d’accélérer complètement ce processus s’avère être tout à fait le sujet de discussion. Le Switch Up de Collective Minds est un accessoire Switch tiers qui vous permet d’utiliser votre Switch et de jouer à certains de ses plus grands jeux de manière inhabituelle. Vous pouvez l’utiliser pour brancher une manette PlayStation ou Xbox, par exemple, ou activer une variété de astuces à utiliser dans des jeux comme Fortnite.

Il est livré avec une variété de « modes », chacun étant spécifique à un certain jeu ; Mario, Zelda et Animal Crossing sont tous inclus, ainsi que Pokémon Sword and Shield. Dans ce dernier cas, le chargement de ce “mode” vous permet d’activer des mods spécifiques et d’utiliser un certain nombre de raccourcis automatisés, notamment le chaînage brillant des œufs et le chaînage brillant de réinitialisation logicielle.

“SHINY EGG CHAINING: Ce mod enchaînera à l’infini les œufs de la pépinière Pokémon “Bridge Field” dans la zone sauvage.”

Image : Esprits collectifs

La chose intéressante ici est que l’appareil travaille essentiellement pour vous, facilitant considérablement la recherche d’un Pokémon brillant spécial, mais ne génère pas simplement un Pokémon piraté qui ne peut pas être utilisé dans les compétitions officielles. Au lieu de cela, personne ne saura jamais que vous avez «triché» pour obtenir votre nouveau Snorlax brillant – le Switch Up vient de jouer le jeu pour vous pendant que vous étiez en train de faire de meilleures choses avec votre temps.

Tout cela a suscité tout un débat sur Reddit, où certains joueurs soutiennent que gagner du temps et obtenir rapidement des Pokémon brillants dans leur jeu ne fait de mal à personne, tandis que d’autres suggèrent que cela réduit l’expérience et enlève quelque chose à ceux-ci. le faire « légitimement ».

Nous pouvons voir les deux points de vue, nous vous laissons donc le soin de discuter (calmement) dans les commentaires.