le dispositif rumeur vise à être lancé en 2022

01/01/2021 à 13:35 CET

Claudio Torres Rojas

Depuis de nombreuses années maintenant, nous entendons des rumeurs et encore plus de rumeurs sur un appareil sur lequel Apple travaille et qui est lié avec la réalité virtuelle et augmentée, deux mondes qui sont au pied du canyon depuis quelques années maintenant. Ces rumeurs ont toujours parlé d’un appareil de AR / VR Apple qui mélange à la fois réalité virtuelle et réalité augmentée, permettant une immersion bien plus grande que ce que nous connaissons à ce jour.

Récemment, des rumeurs plus intéressantes ont émergé à propos de cet appareil qui parlent de sa date de sortie possible (passant par 9to5Apple). Plus précisément, c’est un initié bien connu nommé Mark Gurman qui dans sa propre newsletter en a parlé et assure que ces Apple AR / VR arriveront en 2022. Malheureusement, il n’a pas divulgué beaucoup de détails ni précisé de date plus précise.

Cependant, il a laissé entendre qu’il s’agirait d’un appareil d’une qualité bien supérieur à la moyenne; déclare qu’il ne sera pas très bon marché, avec des puces avancées, des écrans, des capteurs et des fonctions de type avatar. Il est difficile de prédire quel sera son prix, mais il semble qu’il soit clair qu’il sera hors de la moyenne des appareils de réalité virtuelle et augmentée que nous avons connus ces dernières années.