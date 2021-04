Le disque d’images AC / Dc sera publié dans le cadre des baisses du «  Record Store Day  »

Un AC DC Le disque photo fait partie des Record Store Day Drops de cette année, qui auront lieu le 12 juin et le 17 juillet dans les disquaires indépendants du pays.

Disponible le 12 juin, édition limitée collector AC DC Le disque image de 12 pouces comprend les chansons « À travers les brumes du temps » et « Sort de sorcière », de l’album mondial du groupe « Power Up », logé dans une gaine en PVC avec une bande OBI en haut.

Les choses s’améliorent, mais dans cette situation mondiale sans précédent, où la production et l’expédition sont toujours dans un état de lutte, l’objectif de RSD Drops est d’apporter des revenus aux magasins – ainsi qu’aux artistes, aux labels, à la distribution et à tous les autres. entreprise dans les coulisses pour faire fonctionner les disquaires, d’une manière financièrement et socialement responsable. La répartition des titres sur deux dates en deux mois permet une certaine flexibilité pour les usines de pressage de vinyle et les sociétés de distribution en difficulté, ainsi que le temps de donner aux magasins le temps de préparer les budgets et de passer les commandes qui mettent la musique entre les mains des clients en toute sécurité. jour de sortie normal.

À quoi les fans de musique peuvent-ils s’attendre cette année? Il y a environ 450 versions de RSD réparties sur les deux mois. C’est environ 50 de plus que ce qu’ils font habituellement pour le Record Store Day lui-même. Il y en aura un peu plus sur le RSD Drop du 12 juin mais le RSD Drop du 17 juillet aura quelques gros frappeurs, et quelques surprises qui n’ont pas encore été annoncées.

Pour une liste complète des détaillants participant au Record Store Day, visitez RecordStoreDay.com.

« Power Up » est un hommage à la fondation AC DC guitariste rythmique Malcolm Young, décédée en 2017 des effets de la démence à 64 ans. Malcolm est crédité en tant qu’écrivain sur les 12 pistes sur « Power Up », avec son frère, AC DC guitariste principal Jeune veau.

Dans une récente interview avec STÉRÉOPHONIQUE‘ Kelly Jones pour Radio X, AC DC chanteur Brian Johnson discuté de la piste « À travers les brumes du temps », qui a été décrit dans un avis comme « l’élément le plus proche auquel nous parviendrons AC DC réflexion sur le visage omniprésent du temps de l’ancien père. «

« Le riff pour « À travers les brumes du temps » est sorti, et Angus a écrit les paroles de cette chanson, et je crois qu’il a tout capturé – à propos des premiers jours où le groupe a commencé, quand le rock and roll était juste insouciant, quand personne ne pensait à rien sauf à passer du bon temps et à jouer, » Brian m’a dit. «Et toute cette belle innocence était partie. Et je pense [the lyrics] encapsulé [the sentiment]. Pour vous dire la vérité, chaque fois que je l’entends, j’ai toujours une bosse d’oie, et c’est un hommage à Malcolm: « À travers les brumes du temps ». Et c’est différent. Je ne sais pas si c’est différent de tout ce que nous avons fait auparavant, mais cela se démarque certainement. «

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).