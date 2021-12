Le disque dur du garde du corps de Tupac devrait rapporter au moins 6 figurines aux enchères

Tupac ShakurLe bras droit / garde du corps de a un trésor de joyaux liés à Pac qui voient le jour pour la première fois … et devraient rapporter un joli centime.

L’ex-garde du corps du regretté rappeur, Frank Alexandre – qui est également décédé depuis – avait autrefois en sa possession un disque dur d’ordinateur qui contiendrait une quantité tacite de contenu couvrant tout ce qui concerne Tupac … y compris des photos inédites, de la musique inédite et des documents juridiques donnant un nouvel aperçu de sa vie.

Le disque de 83 Go — qui est vendu aux enchères par Je dois avoir RockandRoll.com à partir de mercredi – aura une offre d’ouverture de 10 000 $ … mais des personnes au courant nous disent que les chefs d’enchères pensent que quelqu’un en jettera beaucoup plus – environ 600 000 $ ou plus.

Pourquoi cette chose est-elle si précieuse, vous pouvez demander ??? C’est assez simple en fait … surtout quand vous jetez un coup d’œil à ce qu’il y a à l’intérieur.

Parmi les fichiers numériques… une mer de photos montrant Pac et ses copains dans les coulisses, soit en train de traîner et/ou de travailler sur de la musique et d’autres projets. Il y a aussi une nouvelle version de la chanson de Pac, ‘Let’s Get It On’ qui n’a pas encore été entendue.

Non seulement cela, mais on nous dit qu’il existe également une pléthore de documents juridiques concernant Tupac que Frank possédait … tels que des dépositions qu’il a faites, des poursuites dans lesquelles il a été nommé, entre autres documents. En bout de ligne … c’est un objet de collection très précieux pour tout fan inconditionnel.

10% des bénéfices vont à une organisation officielle liée à Pac – la Fondation Tupac Amaru Shakur.