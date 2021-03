Le distributeur automatique le plus cool de tous les temps

Imaginez un distributeur automatique de haute technologie si cool qu’un seul clic de votre doigt pourrait…

Source: Shutterstock

Souscrivez un prêt ou une hypothèque. (Nous savons tous ce qu’est une douleur.)

Investissez dans des actions, des obligations ou toute autre classe d’actifs.

Achetez une nouvelle police d’assurance.

Achetez une maison pour une fraction de ce qu’elle coûte aujourd’hui.

Gagnez même de l’argent en prêtant votre argent.

Eh bien, ce jour arrive… et il est ici dans certains cas.

C’est une révolution de la finance qui nous facilitera la vie, nous fera économiser de l’argent et donnera aux gens plus d’opportunités que jamais de gagner beaucoup d’argent …

Je ne parle pas d’un distributeur automatique littéral, bien sûr. C’est une métaphore.

Après tout, il existe une application pour tout ces jours-ci… et vous pourrez faire toutes ces choses et bien plus encore depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

Mais cette révolution fait en sorte que vous puissiez faire tout cela en un seul endroit – sans avoir à vous soucier des intermédiaires et de leurs frais inutiles.

Je m’énerve même en pensant à tous les frais inutiles que nous payons chaque jour.

Si vous avez déjà possédé une entreprise ou travaillé à proximité de l’argent dans l’entreprise de quelqu’un d’autre, vous savez que les entreprises qui facilitent les paiements par carte de crédit – appelées processeurs de paiement – peuvent vous facturer plus de 3% de la valeur d’une transaction.

Je pense qu’il est ridicule que les sociétés de cartes de crédit et les processeurs de paiement facturent aux petites entreprises 3% de toutes les transactions. Je suis moi-même propriétaire d’une petite entreprise, donc je m’y rapporte de première main.

La technologie de la blockchain fera des intermédiaires d’aujourd’hui – comme les processeurs de paiement exorbitants – une chose du passé. La blockchain traitera les paiements des clients pour une infime partie de ce que facturent les processeurs de paiement actuels.

Et ce n’est qu’un petit élément de la révolution financière populiste à venir. Cela englobe tout, des processeurs de paiement aux petits gars qui prennent Wall Street, comme nous le voyons avec l’ensemble. GameStop (NYSE:GME) drame.

C’est peut-être David contre Goliath, mais le «petit gars» a un avantage beaucoup plus grand que beaucoup de gens ne le soupçonnent.

La fronde que David a dans sa poche arrière est le marché de la crypto-monnaie.

Dans le cas de ce distributeur automatique de haute technologie, je parle spécifiquement de la finance décentralisée, ou DeFi en abrégé. DeFi est un mouvement mondial vers un système financier ouvert, et il est en train de devenir un catalyseur massif.

Nous entrons dans une nouvelle phase de l’évolution des crypto-monnaies. Dans la première phase, l’essentiel des gains appartenait à Bitcoin (CCC:BTC-USD) – la première crypto-monnaie, la plus ancienne et la plus connue.

Cette nouvelle ère appartient aux altcoins hyper-croissance – ou à toute crypto-monnaie autre que Bitcoin.

Et cela m’amène au million de dollars.

Les altcoins ne sont pas une monnaie au sens traditionnel du terme. Ils n’essaient pas de dépasser le dollar ni même de devenir une nouvelle version de Bitcoin.

C’est ce que 99% des gens ne comprennent pas.

Ne considérez pas les altcoins comme des devises. Considérez-les comme de nouveaux logiciels révolutionnaires qui déclencheront des tsunamis de productivité et de profits… et qui rendront leurs propriétaires très, très riches. Tout comme nous l’avons vu avec Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Oracle (NYSE:ORCL) et même Uber (NYSE:UBER) dans les premiers jours.

Dans cette révolution financière, je ne parle pas d’acheter des actions d’une entreprise qui fabrique le logiciel. Grâce à DeFi, vous pouvez devenir propriétaire du logiciel directement en possédant l’altcoin.

L’altcoin est la propriété.

Le montant total investi dans DeFi a augmenté plusieurs fois en moins d’un an, et je pense que ce nombre se multipliera à nouveau au cours de l’année à venir. Les plus grandes banques et bourses du monde s’impliquent. Les sociétés de crédit à la consommation comme American Express (NYSE:AXP) et Visa (NYSE:V). Et puis il y a les entreprises technologiques comme Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Google, Microsoft et plus encore. Tous s’empilent dans DeFi et d’autres projets de blockchain.

Malgré tout cela, nous sommes toujours dans la première manche. Les investisseurs intelligents qui entrent maintenant peuvent être en mesure de s’installer pour la vie.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

