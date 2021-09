Le distributeur FUGA B2B automatise la diffusion audio spatiale vers Apple Music

FUGA a annoncé la livraison automatisée de pistes audio spatiales à Apple Music, l’un des premiers distributeurs B2B à le faire.

Downtown Music Holdings a acquis FUGA en 2020 et travaille avec plus de 800 entreprises musicales dans cinquante pays. FUGA dit avoir déployé une prise en charge étendue des pistes mixtes Dolby Atmos, avec un outil de distribution entièrement automatisé pour fournir un son immersif.

La plate-forme de FUGA avec diffusion audio spatiale automatisée est disponible en anglais, japonais, français et portugais brésilien. FUGA prend en charge 17 types d’encodage audio, jusqu’à 192 kHz, neuf formats de fichiers audio et des ensembles audio/vidéo pour la distribution de vidéos musicales. L’ajout de Dolby Atmos à ses pistes prises en charge donne aux professionnels de la musique un contrôle supplémentaire sur leur catalogue existant.

FUGA offre des capacités d’analyse détaillée et de création de rapports sur les redevances. Les clients peuvent également accéder à des informations transparentes sur les performances de leurs versions, avec des analyses par format de piste, y compris des flux compressés, sans perte et immersifs sur Apple Music.

FUGA est un partenaire distributeur Preferred Plus pour Apple Music. Apple s’efforce de faire de l’audio spatial les pistes par défaut de la dernière version des écouteurs sans fil iPhone, iPad, Mac et AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1.

« Nous sommes très heureux de soutenir ce format de nouvelle génération dès le départ. Nous pensons que l’audio immersif peut considérablement améliorer l’expérience d’écoute, et offrir une solution de bout en bout de la livraison aux données est parfaitement alignée sur les besoins des labels FUGA axés sur la qualité », a déclaré Rob Webb, chef de produit.

FUGA prolonge également son partenariat avec le label indépendant Left Lane Recordings pour une nouvelle période de deux ans.

Left Lane Recordings a été lancé en 2019 par l’artiste et producteur néerlandais Mr Probz. Les deux sociétés ont commencé leur relation de travail en 2019, qui va s’étendre. FUGA continuera à soutenir l’activité de première ligne de Left Lane avec des services marketing mondiaux tout en améliorant la capacité du label à investir financièrement dans les futurs talents.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé un si bon partenaire en FUGA », déclare M. Probz à propos du partenariat. « La relation s’est développée et renforcée de manière organique d’une manière qui facilite fortement nos besoins et nos souhaits en tant que label indépendant. L’extension du partenariat a été la démarche la plus naturelle pour fournir le meilleur service aux artistes avec lesquels nous travaillons.

FUGA est le plus grand distributeur de musique B2B à service complet au monde. Il détient le statut de distributeur préféré sur Spotify, Apple et tous les autres principaux DSP. L’équipe marketing mondiale de la société opère dans 17 pays, et sa gamme de services produits comprend l’analyse, la comptabilité des redevances, les droits voisins, la gestion des droits et les services en marque blanche.