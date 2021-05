Le district de Pelosi reçoit 2,1 millions de dollars pour supprimer les appareils au bois alors que le Congrès offre des crédits d’impôt pour le chauffage au bois

Le prix de cette semaine est décerné conjointement à l’Environmental Protection Agency et au Congrès pour avoir dépensé des millions pour retirer les appareils de chauffage au bois dans le district de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi – tout en offrant des crédits d’impôt dans le projet de loi d’allégement COVID en décembre pour inciter à l’installation de systèmes de chauffage au bois.

L’EPA dépense 2,1 millions de dollars dans une subvention coopérative avec le Bay Area Air Quality Management District pour remplacer les systèmes de chauffage au bois résidentiels tels que les poêles et les cheminées par des pompes à chaleur électriques dans la région de la baie de San Francisco. Le BAAQMD versera 205 000 $ pour le programme.

Le projet, qui fait partie du programme Targeted Airshed Grant de l’EPA, vise à réduire les émissions de particules, et le financement sera prioritaire pour les «communautés de justice environnementale», les «résidents à faible revenu» et les personnes les plus touchées par ces émissions. Le programme de subventions a dépensé des dizaines de millions de dollars au cours des dernières années.

Alors que l’EPA affirme sur son site qu’elle délivre normalement des subventions et finance des accords de coopération dans le cadre de ce programme pour une période de 12 mois, il existe des exceptions, et elle peut négocier des périodes de projet avec chaque demandeur.

Cette subvention pour le district de Pelosi est une exception et la période prévue est de cinq ans.

Alors que l’EPA ajoute aux millions qu’elle a déjà dépensés pour retirer les appareils de chauffage au bois, les crédits d’impôt sur le chauffage au bois faisaient partie du plan d’aide COVID de 900 milliards de dollars que Pelosi a aidé à diriger le Congrès en décembre.

Un crédit de 26 % sera accordé pour l’installation de systèmes de chauffage et d’eau chaude domestiques utilisant des granules de bois, des copeaux et du bois de corde avec une certaine efficacité. Les crédits diminueront légèrement après la première année, a rapporté Energy News.

“C’est une nation de duplication”, a déclaré Adam Andrzejewski, PDG et fondateur du groupe de surveillance des dépenses publiques, OpenTheBooks.com. « Une législation réfléchie et prudente appartient au passé. Accorder simultanément des crédits d’impôt pour installer des appareils de chauffage au bois et des subventions pour les remplacer (pour sauver l’environnement) est un excellent exemple de folie du Congrès.

« Le Congrès a créé un labyrinthe de bureaucratie et de chevauchement. Une agence ne sait pas ce que fait une autre agence. Les programmes faisant double emploi coûtent des milliards de dollars aux contribuables, et c’est du gaspillage et de la mauvaise gestion du gouvernement à perte de vue. »