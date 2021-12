Un district scolaire de la région de Washington, DC a annoncé qu’il passerait à l’apprentissage à distance jusqu’à la mi-janvier en raison d’une « forte augmentation » des cas de coronavirus.

Dans une annonce, la directrice générale des écoles publiques du comté de Prince George, Monica Goldson, a déclaré que le système scolaire passerait à l’apprentissage virtuel à partir du lundi 20 décembre.

« À la lumière de la forte augmentation des cas de COVID-19 dans notre système scolaire, tous les élèves passeront à l’apprentissage virtuel, à compter du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre. Les vacances d’hiver se dérouleront comme prévu, du vendredi 24 décembre au vendredi, Le 31 décembre, et l’apprentissage virtuel se poursuivra du lundi 3 janvier au vendredi 14 janvier », indique l’annonce.

LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES RÉIMPOSENT LES RESTRICTIONS COVID SUR LA VARIANTE OMICRON : « RÉMINISANT » DE MARS 2020

Le secrétaire américain à l’Éducation, le Dr Miguel Cardona, visite l’école primaire Mary Harris « Mother » Jones, qui fait partie des écoles publiques du comté de Prince George. (Crédit : écoles publiques du comté de Prince George)

L’apprentissage en personne au sein du système scolaire reprendra le mardi 18 janvier. Les élèves du « Programme d’apprentissage virtuel K-6 » reviendront le 31 janvier.

Goldson a déclaré que le taux accru de cas de coronavirus a mis à l’épreuve la capacité du système à fournir des cours en personne.

« Les éducateurs, les administrateurs et le personnel de soutien doivent être en mesure de dispenser des cours en personne et d’autres activités dans des conditions qui donnent la priorité à leur propre santé, ainsi qu’au bien-être de la communauté scolaire. Les taux de positivité accrus ont considérablement mis à l’épreuve la capacité de le faire, causant de l’anxiété dans de nombreuses communautés scolaires et perturbant la journée scolaire », a déclaré Goldson.

Goldson a ajouté que les parents pourraient récupérer des articles pédagogiques pour les élèves le 20 décembre.

École primaire University Park (Crédit : écoles publiques du comté de Prince George)

VARIANTE OMICRON : LE VACCIN PFIZER PROTÈGE 70 % CONTRE L’HOSPITALISATION, SELON UNE ÉTUDE

« Je vous encourage vivement tous à prendre toutes les précautions contre le COVID-19, à suivre les protocoles de distanciation sociale et à vous faire vacciner », a-t-elle ajouté.

Le système des écoles publiques du comté de Prince George est l’un des plus grands districts scolaires du pays et compte 208 écoles et centres, selon leur site Web. Au total, le système compte 136 500 étudiants et près de 22 000 employés

Plusieurs collèges et universités apportent également des changements en raison d’une augmentation des cas de coronavirus et en raison de la nouvelle variante omicron.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Université Cornell a annoncé mardi qu’elle passerait au «niveau d’alerte rouge», qui comprend l’annulation de toutes les activités universitaires impliquant des étudiants de premier cycle, la fermeture des bibliothèques aux étudiants, la fermeture des centres de fitness et le déplacement de tous les examens finaux vers un format à distance. L’université a annulé la cérémonie du 18 décembre en l’honneur des diplômés de décembre.

L’Université de Princeton a annoncé sur son site Web que tous les examens finaux seront soit donnés à distance, soit, si un membre du corps professoral le souhaite, l’examen peut être présenté comme un test « à emporter ». Du 16 décembre au 7 janvier, tous les rassemblements intérieurs avec de la nourriture et où les masques faciaux ne peuvent pas être portés seront annulés ou reportés.