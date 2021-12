Le district scolaire de Seattle ne dit aucune preuve de menace spécifique après la propagation du «défi TikTok» aux États-Unis

(Photo de Bigstock)

Les écoles publiques de Seattle ont publié vendredi matin une mise à jour aux familles du district concernant un soi-disant «défi TikTok» impliquant des menaces de violence à l’école sur la plate-forme de partage de vidéos.

La fusillade anonyme et l’alerte à la bombe, liées à aujourd’hui, le 17 décembre, ont attiré l’attention nationale et mis les districts scolaires et les services de police en alerte à travers le pays.

Mais TikTok, en travaillant avec les autorités locales, le FBI et le Department of Homeland Security, a déclaré qu’il ne pouvait trouver aucune preuve que la menace était crédible. Le canal de communication de l’application de médias sociaux a tweeté un fil de discussion sur le défi, affirmant qu’il s’agissait principalement de trouver « des vidéos discutant de cette rumeur et avertissant les autres de rester en sécurité ».

Nous traitons même les rumeurs de menaces avec le plus grand sérieux, c’est pourquoi nous travaillons avec les forces de l’ordre pour examiner les avertissements concernant les violences potentielles dans les écoles, même si nous n’avons pas trouvé de preuves de telles menaces provenant ou se propageant via TikTok. – TikTokComms (@TikTokComms) 16 décembre 2021

Le SPS a déclaré dans son e-mail qu’il « prenait toutes les menaces au sérieux » et travaillait avec le département de police de Seattle pour évaluer la situation, ajoutant qu’il n’y avait aucune preuve d’une menace spécifique pour les écoles SPS.

KING 5 a rendu compte des mesures prises par d’autres écoles et districts dans l’ouest de Washington.

Appelant cela une période difficile pour la ville et la nation, SPS a également offert des conseils aux familles sur le comportement approprié sur les réseaux sociaux :

« Nous encourageons les familles à discuter de la gravité et de l’impact de ces types de publications, et à aider les élèves à faire les bons choix en matière de médias sociaux. Surtout, veuillez ne pas partager de messages en ligne faisant référence à des menaces pour la sécurité des écoles. »

Voici l’e-mail complet de SPS :

Chères Familles, Nous sommes au courant d’un défi national des médias sociaux TikTok menaçant la violence à l’école aujourd’hui, le 17 décembre. SPS prend toutes les menaces au sérieux et notre équipe de sécurité a travaillé en partenariat avec le service de police de Seattle (SPD) pour évaluer la situation. Nous voulons assurer aux familles, aux élèves et au personnel qu’il n’y a aucune preuve d’une menace spécifique envers les écoles SPS. Bien qu’il n’y ait pas de menace spécifique au SPS, le service de police de Seattle est prêt à intervenir en cas de problème. Nous savons que cela – et d’autres menaces récentes dans nos écoles – ajoutent au stress et à l’anxiété que nos élèves, nos familles et notre personnel ressentent déjà et voulons confirmer que nous prenons ces questions au sérieux. Notre équipe centrale de sécurité et le SPD surveillent de près la situation. Nous encourageons les familles à discuter de la gravité et de l’impact de ces types de publications, et à aider les élèves à faire les bons choix en matière de médias sociaux. Surtout, veuillez ne pas partager de messages en ligne faisant référence à des menaces pour la sécurité des écoles. Nous travaillons dur pour assurer la sécurité de nos étudiants pendant cette période difficile dans notre ville et notre pays. Si vous ou votre enfant avez connaissance d’une menace potentielle publiée sur les réseaux sociaux ou ailleurs, veuillez en informer immédiatement un membre du personnel de l’école ou un adulte de confiance. Vous pouvez également appeler notre hotline de sécurité au 206-252-0510. Merci pour votre partenariat alors que nous travaillons pour assurer un environnement d’apprentissage sûr, sécurisé et positif pour nos étudiants. Bureau des affaires publiques